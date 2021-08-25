Makarna Kaç Dakikada Pişer? Makarna Kaç Dakika Pişirilmeli?

Makarna haşlamak için bir tencere, tencerenin yarısı kadar su ve biraz tuza ihtiyaç vardır.

Makarna Nasıl Haşlanır?

Makarna haşlamak için bir tencereye yarısı kadar su doldurulur ve kaynamaya bırakılır. Su kaynadıktan sonra makarna ve tuz atılır. Ara ara karıştırılarak ve belirli bir zaman sonra makarnanın yumuşaklığına bakılarak ocaktan alınır.

Makarna Kaç Dakikada Pişer?

Makarna suya atıldıktan on dakika sonra haşlanmış olur. Tencerenin büyüklüğüne ve içerisindeki makarna miktarına bağlı olarak bu süreler değişiklik gösterebilir fakat ortalama haşlanma süresi on dakikadır.