Mahbub Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mahbub Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Anlamı birçok kişi tarafından merak edilen mahbub edebiyat ile ilgili olanlar ve özellikle şiirle ilgili olanların yakından bildiği bir sözcüktür.

Mahbun Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mahbub kelime anlamı olarak sevgili demektir. Mahbub kelimesi dilimizde uzun yıllardır yer alan bir kelime olsa da günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Bu sözcüğe genellikle eski dönem şiirlerinde sıkça karşılaşılmaktadır. Türkçe anlamı olarak sevgili anlamına gelse de herkes için kullanılmamaktadır.

Mahbub sözcüğü sevilen erkek kişi anlamına gelmektedir. Genelleme yapılarak anlamına sevgili dense de kadınlar için kullanılmamaktadır. Mahbun erkek sevgili anlamına gelmektedir.

Mahbub Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Mahbub sözcüğü gibi eski kökenli kelimelerin anlamları oldukça merak edilmektedir. Mahbub sözcüğünün anlamını öğrenmek için Türk dil kurumu sözlüğüne bakmak yeterli olmaktadır. Mahbub Türk dil kurumu sözlüğüne göre erkek sevgili anlamına gelmektedir. Mahbub sözcüğü osmanlı dönemi ve eski dönem şairleri tarafından şiirlerde sıkça yer verilen bir sevgi sözcüğüdür.

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Mahbub sözcüğü kadınlar tarafından sevdikleri, sevgilileri olan erkeklere söylenen bir sevgi sözcüğüdür. Sevgilim anlamına gelmesi ile çok ince düşünceli bir sözcük olarak dikkat çekmektedir.