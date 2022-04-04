Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Maharetlinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Maharetli kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Beceriksiz 2- Sakar 3- Acemi 4- Yordamsız

Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Yetenekli

2- Kabiliyetli

3- Mahir

Maharetlinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- YETENEKLİ:

Yetmek fiilinden türetilen yetenek kelimesi Öz Türkçedir. Bu kelime cümle içerisinde maharetli sözcüğünün yerine kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- O hayatımda gördüğüm en yetenekli müzisyenlerden biri.

2- Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım.

2- KABİLİYETLİ

Arapça kökenli bir sözcük olan kabiliyet hem güç hem de yetkinlik anlamına gelir. Bir işte deneyimli ve uzman olan kişilere kabiliyetli denir.

Örnek cümleler:

1- Bu hayatta hem kabiliyetli hem de alışkan olan insanlar bir yere varabilir.

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2- Onun ne kadar kabiliyetli biri olduğunu bir kez daha anladım.

3- MAHİR:

Maharet kelimesi ile aynı kökten türeyen mahir, bir işi yapmaya kudreti ve yeteneği olan kişi anlamına gelir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır.

Örnek cümle:

''Mahir bir edebiyatçı olmak istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.''