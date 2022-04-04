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Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Maharetlinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Maharetlinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''meharet'' şeklinde geçen maharet sözcüğü 14 yüzyılda literatüre girdi. Kelimenin ilk anlamı bir işte yetkinlik kazanmaktır. Maharet, aynı zamanda bir sanat ya da zanaat dalında ustalık kazanmak anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali Mahir ve maharetli şeklinde yazılır. Maharetli kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik. 

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 Maharetli kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Beceriksiz 2- Sakar 3- Acemi 4- Yordamsız 

 Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Yetenekli

 2- Kabiliyetli

 3- Mahir 

 Maharetlinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 1- YETENEKLİ: 

 Yetmek fiilinden türetilen yetenek kelimesi Öz Türkçedir. Bu kelime cümle içerisinde maharetli sözcüğünün yerine kullanılabilir. 

 Örnek Cümleler: 

 1- O hayatımda gördüğüm en yetenekli müzisyenlerden biri.

 2- Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım. 

 2- KABİLİYETLİ 

 Arapça kökenli bir sözcük olan kabiliyet hem güç hem de yetkinlik anlamına gelir. Bir işte deneyimli ve uzman olan kişilere kabiliyetli denir. 

 Örnek cümleler: 

 1- Bu hayatta hem kabiliyetli hem de alışkan olan insanlar bir yere varabilir.

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 2- Onun ne kadar kabiliyetli biri olduğunu bir kez daha anladım. 

 3- MAHİR:

 Maharet kelimesi ile aynı kökten türeyen mahir, bir işi yapmaya kudreti ve yeteneği olan kişi anlamına gelir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. 

 Örnek cümle: 

 ''Mahir bir edebiyatçı olmak istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.''

 

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