Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Maharetlinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Maharetli kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Beceriksiz 2- Sakar 3- Acemi 4- Yordamsız
Maharetli Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Yetenekli
2- Kabiliyetli
3- Mahir
Maharetlinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- YETENEKLİ:
Yetmek fiilinden türetilen yetenek kelimesi Öz Türkçedir. Bu kelime cümle içerisinde maharetli sözcüğünün yerine kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- O hayatımda gördüğüm en yetenekli müzisyenlerden biri.
2- Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım.
2- KABİLİYETLİ
Arapça kökenli bir sözcük olan kabiliyet hem güç hem de yetkinlik anlamına gelir. Bir işte deneyimli ve uzman olan kişilere kabiliyetli denir.
Örnek cümleler:
1- Bu hayatta hem kabiliyetli hem de alışkan olan insanlar bir yere varabilir.
2- Onun ne kadar kabiliyetli biri olduğunu bir kez daha anladım.
3- MAHİR:
Maharet kelimesi ile aynı kökten türeyen mahir, bir işi yapmaya kudreti ve yeteneği olan kişi anlamına gelir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır.
Örnek cümle:
''Mahir bir edebiyatçı olmak istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.''