Maden devri özellikleri nelerdir? Nasıl başladı? Maden devrinde yaşanan gelişmeler

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Maden devri isminden de anlaşılacağı gibi o çağda kullanılan madenlerle ilgilidir. Maden devri tarih öncesinde belirli bir döneme kadar devam etmiştir. Nasıl başladığı da ayrı bir başlık altında incelenmektedir. Tarih okuyan her birey devirleri incelerken maden devrini de mutlaka duymuştur.

Maden Devri Özellikleri Nelerdir?

Maden devri özelliklerine geçiş yapmadan önce bazı tanımlamalara göz atalım. Maden yer kabuğunun iç ve dış etkenleriyle oluşan ekonomik açıdan da değer taşıyan minerale verilen isimdir. Elbette ki her mineral cevher değeri taşımamaktadır.

Tarih öncesi devirlerden olan tunç, bakır ve demir olmak üzere üç döneme ayrılan devre maden devri denmektedir. Kolay işlenebilen madenler ve doğada saf olarak bulunan madenler tarihte ilk kullanılan madenlerdir. Demir devri tarih öncesi dönemde başlar ve yazının bulunmasından sonrasına kadar devam eder.

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İşte maden devri özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Bakırın yanında ilk defa işlenen ve kullanılan maden olarak altın ve gümüş de kullanılmıştır.

Bu devirde insanlar bakırı ev eşyası olarak kullanmıştır.

Silah yapımında da bakır kullanılmıştır.

Altın ve gümüş kullanımı ise süs ve takı yapımı alanı olmuştur.

Bakırdan daha sert bir maden olan bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen maden çeşidine ise tunç denir.

Maden devri sıralamaya göre bakır, tunç ve demir olmak üzere üç bölüme ayrılır.

Bu bölümlerin özellikleri ayrı ayrı incelenir.

İlk kullanılan maden bakırdır.

Bakır madeni dayanıksızdır.

Bu yüzden de altın ve gümüş bakırın yanında işlenmiştir.

Tarım ve savaş aletlerinin yapımında ise tunç madeni kullanılmıştır.

Bu yüzden de maden devri arasında yer alan tunç döneminde devletler arası ticari ilişkiler başlamıştır. Şehir devletleri kurulmaya başlanmıştır. İlk büyük devletler tunç döneminde ortaya çıkmıştır.

Demirin kullanımı ise insanlık tarihinin ilk önemli buluşu kabul edilmiştir.

Demir kolay işlenmekte ve doğada bolca bulunmaktadır.

Demir medeniyetin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Ticareti canlandıran madeni para ilk defa demir döneminde kullanılmıştır.

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Demir döneminde küçük şehir devletlerinin yerini büyük şehir devleri almıştır.

Tarihi devirlere geçiş yapılması demir devrinin sonuna doğru olmuştur. Tarihi devirlere geçiş yazının bulunmasıyla olmuştur.

Maden Devri Nasıl Başladı?

Maden devri tarih öncesi çağlar arasında yer almaktadır. Bu çağlar eski taş çağı bakır çağı olarak devam etmektedir. Maden devri de ilk olarak bakır çağı denilen dönemde bakırın kullanılmasıyla başlamıştır. Arkasından tunç ve demirin kullanımı gelmiştir. Bakır döneminde bakırın yetersizliği sebebiyle altın ve gümüş de işlenmeye alınmıştır.

Maden devrinin başlaması devam etmesi ve kategorilere ayrılması alet yapımında kullanılan madenler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Maden devri bakırın kullanılmasıyla başladığı için tarih öncesi bakır taş çağı ise milattan önce 5000 ve 3000 yılları arasını kapsamaktadır.

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Maden Devrinde Yaşanan Gelişmeler

Maden devrinde yaşanan en büyük gelişmeyi altın ve gümüşün kullanılması oluşturmaktadır. Demir, bakır ve tunç madenlerinin kullanılması insanlığın ilerlemesini sağlamıştır. Yapılan kap ve silahlarla savaş dönemlerinde başarı sağlanmış aynı zamanda yaşam koşullarında medeniyet yavaş yavaş gelmeye başlamıştır.

Maden devrinde kullanılan madenlerin sayesinde devlet kavramı ortaya çıkmış ve küçük devletlerin kurulmasıyla başlanan devir büyük devletlerin kurulmasıyla devam etmiştir.

Doğada saf halde bulunan madenler işe yaramış, ticaret canlanmış ve insanoğlu bu madenleri işlemeye başlamıştır. Yaşam koşulları düzelirken insanların yetenekleri de bu konuda gelişmiştir. Ticari ilişki kavramı ortaya çıkmış, başlamış ve gelişme göstermiştir. Hatta ticari ilişkilerde madeni para kullanımı insanların ticaret anlayışını değiştirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda sonunda yazı bulunmuş ve tarih öncesi devirlerden tarihi devirlere geçiş yapılmıştır.