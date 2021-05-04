Madde Nedir? Maddenin Ayırt Edici, Ölçülebilir Ve Ortak Özellikleri Konu Anlatımı

Madde en genel anlamı ile pek çok simyacı ve pek çok bilim insanın en büyük anlamsal farklılıklar çıkan konularından birisi olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre şuan bilinen maddenin dört hali bulunmaktadır.

Madde Nedir?

Madde kavramı pek çok simya ve pek çok felsefe bilimi ile uğraşan insan için tam bir bilinmezlik konusu olmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar çok uzun süreler madde kavramı için bir bilgi veya bir tanım bulamamışlardır. Son yıllarda artan maddenin halleri konusu gün geçtikçe daha da farklı alanlara kaymaktadır.

Fakat bilinen ve birçok araştırmacı tarafından ortak kanıya göre maddenin halleri belirlenmiştir. Bilineneler göre maddenin halleri tam olarak dört adettir. Bu madenin hallerinin sayısı pek çok birey tarafından üç tane olarak kabul edilmektedir. Fakat durum aslında bu kadar asla az olmayacağı kapısına çıkmaktadır.

Hatta pek çok araştırmacı ve bilim insanı tarafından aslında maddenin halelerinin asala dört tane olmayacağı sürünülmektedir. Çünkü asla o kadar az olması mümkün değiştir. Fakat bilinen ve pek çok bilim adamının ortak kanısı sonucunda maddenin dört halinin olduğu bilinmektedir. Maddenin ilk hali olarak pek çok kişinin bildiği katı hali gelmektedir.

Maddenin Ayırt Edici, Ölçülebilir ve Ortak Özellikleri Konu Anlatımı Nedir?

Madden ayrıt edici özellikleri konusu aslında oldukça net ve günlük yaşam da örnek verilmesi mümkün olmaktadır. İlk olarak maddenin dört hali olan katı sıvı gaz ver plazma hali detaylı bilinmelidir. Bu maddelerin ayırt edici özellikleri oldukça net olmaktadır İlk olarak bilinen katı hali maddenin en düzenle halidir. Bu maddenin atom ve atom altı parçacıkları yan yana ve dip dibe sıralanmıştır. Bu nedenle bu maddenin elektriği iletinim oldukça zor olmaktadır.

Fakat titreşim, ısı ve ses gibi özellikleri oldukça hızlı iletebilmektedir. Maddenin diğer hali olan sıvı hali ise katılardan sonra en düzenli hal olarak bilinmektedir. Bu maddenin en büyük özelliği asla basınç uygulaması ile sıkıştırılamaz olmamasıdır. Çünkü hem katı hem de gaz arasında geçiş evresi olarak bilinmektedir. Devamından bu sıvı hali elektriği kesinlikle geçirgen değildir. Asla basınç uygulanamaz ve bulunduğu kabın şeklini tamamen aynı alabilmektedir.

Maddenin bilinen diğer hali ise gaz halidir. Bu maddenin hali değer hallere göre biraz daha öznel bir kavram olarak görülmektedir. Maddenin hallerinden olsan bu gaz hali bazı durumlarda ısısı ve elektriği iletebilmektedir. Bazı durumlarda ise ne elektriği ne de ısıyı iletebilmektedir. Yine sıvılar gibi bulunduğu kanın şeklini olabilir fakat asla sıkıştırılamazlar.

Bu özellikleri sayesinde maddenin birçok özelliği bakımından ayırt edilmesini sağlamaktadır. Maddenin dördüncü ve son hali ise pek çok kişi tarafından bilinmeyen plazma hali olmamaktadır. Bir süreye kadar maddenin plazma hali inkâr edilmesi ve kesinlikle kabul edilmemiştir. Fakat zaman içeresinde elektriğim iletimi ile plazma hali kabul edilmiştir.

İlk olarak günlük yaşamda kullanılan maddenin plazma hali daha çok floresan lamlarda kullanılmaktadır. Bu lamların içinde bulunanlar aslında maddenin gaz halinin de ayrışması ile meydana gelmektedir. Bireyler maddenin son hali olan plazma halini pek çok farklı yerde yani yaşamlarında rastlamaları oldukça yüksektir.