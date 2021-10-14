Mabel ne demek, ne anlama geliyor? Mabel kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Mabel kelimesi son zamanlarda sık sık kullanılmaktadır. Esas olarak mabel kelimesi genel olarak kız ismi şeklinde bebeklere konulmaktadır.
Mabel Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğüne Göre Anlamı Nedir?
Mabel kelimesi en çok merak edilen kelimelerin arasında yer almaktadır. Mabel kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde üç tane anlamı bulunmaktadır. Mabel kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:
Güzel olan
Sevgi dolu
Sevilen (kişi)
Şeklinde sıralanmaktadır.
Mabel Kelimesinin Kökeni Nedir?
Mabel kelimesinin kökeninin nereye dayandığı sık sık merak edilmektedir. Mabel kelimesinin kökenine bakıldığında bu kelimenin kökeninin İngilizce olduğu görülmektedir. Bir diğer deyiş ile mabel kelimesi İngilizceden Türkçe içerisine geçmiş olan bir sözcüktür.
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