Lys ne demek ve açılımı nedir? Lys neyin kısaltması

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LYS kısaltması her insanın mutlaka gördüğü bir kısaltmadır. LYS sözcüğü, Lisans Yerleştirme Sınavı'nı ifade eden bir kelimedir. LYS kısaltması günümüzde bir sınav türüdür.

LYS Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Kurumlara ait olarak kullanılan kısaltmalar günümüzde çok araştırılabiliyor. Bireyler kelimelerin kısaltmasını gördüklerinde anlamı konusunda bilgi sahibi olamıyor. LYS kelimesi de, kişilerin gördüğü kısaltma türleri arasındadır.

Kullanılan LYS kısaltmasının neyi anlattığı öğrenilmek istenebiliyor. LYS, öğrencilerin giriş yaptığı üniversite sınavıdır. Öğrenciler ikinci oturumda LYS sınavına girerek, üniversiteye geçiş sağlayabiliyor. LYS, herkesin duyduğu ve karşılaştığı bir kısaltmadır. Lisans Yerleştirme Sınavı, LYS olarak kısaltılarak kullanılıyor.

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LYS Neyin Kısaltılması

Kısaltmalardan biri olan LYS, herkes tarafından merak ediliyor: Öğrenciler üniversiteye hazırlanırken sınav türlerini araştırabiliyor. Sınavlar araştırılırken genellikle farklı kısaltmalar görülüyor. LYS kısaltması da öğrencilerin internette gördüğü bir kısaltmadır. LYS, üniversiteye geçiş sağlayacak olan öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Lisans Yerleştirme Sınavı olarak bilinen ve LYS olarak kısaltılan bir sınav türüdür. Üniversite öğrencileri LYS kısaltmasını yaygın olarak kullanabiliyor.