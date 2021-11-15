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Lotus Çiçeği anlamı nedir? Lotus Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Lotus Çiçeği anlamı nedir Lotus Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Evlerimizde, balkon ve bahçelerimizde çiçeklerden vazgeçemeyiz. Baharın ve yazın habercisi çiçeklerin birçoğu güzel kokuları ile ruhumuzu dinlendirirler. Çağdaş peyzaj çalışmalarında da asla çiçeklerden vazgeçilememektedir. İnsanoğlunun eski çağlardan beri çiçeklerle iç içe olduğu bilinmektedir. Hayatı güzelleştiren, ruhu dinlendiren çiçeklerin her birinin ayrı birer manası olduğu da söylenir. Çokça merak edilen konu çiçeklerin neyi simgelediğidir. İşte bunlardan lotus çiçeğinin manası, lotus çiçeğinin neyi ifade ettiği ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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 Latince adı "nelumbo" olan lotus çiçeği esasında yağmur ormanlarında yaşayan bir bitki türüdür. 

 Lotus Çiçeği Anlamı Nedir? 

 Antik Mısır mezarlarında gül çiçeğine rastlanmış olup, çok eski tarihlerden beri çiçeklerin insanların hayatında var olduğu bilinmektedir. Çiçeklerin de kendilerine özgü manalarının olduğuna dair eski eski eserlerde bilgilere rastlanmaktadır. 

 Lotus çiçeğinin ana vatanı yağmur ormanlarıdır. Lotus çiçeği nelumbonaceae familyasından bir bitkidir. Lotus çiçeğinin 5 farklı rengi vardı ve her bir renk lotus çiçeğinin anlamları da değişir. Lotus çiçeği Hinduizm ve Budizm'in de önemli sembollerindendir 

 Lotus Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Lotus çiçeğinin Budizmin en önemli öğreti sembollerinden olduğu bilinir. Nilüfer çiçeği, Hint lotusu ya da kutsal lotus olarak da bilinen lotus çiçeğinin hem Hinduizm hem de Budizm'de önemli bir yeri vardır. Bazı kültürlerde ve yörelerde kırmızı lotus "vajina"yı da simgeler.

 Lotus çiçeğinin 2 türü bulunur. Bunlar Hint lotusu ve Amerika lotusudur. Lotus çiçeğinin Hinduizm ve Budizmin yaygın olduğu kültürlerde özel bir önemi ve kutsallığı olduğu görülür. Lotus çiçeğinin anlamı ve neyi ifade ettiğini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

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Lotus çiçeği ruhun saflığını ve zihnin duruluğunu simgeler. 

Lotus çiçeği bilhassa Budizm ve Hinduizm'de mükemmelliğin somut sembolü kabul edilir. 

Lotus çiçeğinin beş değişi rengi bulunur ve simgelediği şeyler de renklere göre değişir. 

Pembe lotus çiçeği aydınlanmayı, farkındalığı anlatır. 

Beyaz lotus çiçeği ise saflığı, temizliği, masumiyeti ifade eder. 

Kırmızı lotus tutkuyu ve sevgiyi simgeler. 

Mavi lotus çiçeği ise bilgeliği ve bilgiyi anlatır. 

Mor lotus çiçeğinin de maneviyatı ifade ettiği bilinir.

 

 

 

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