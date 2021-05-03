Londra Antlaşması Nedir? Londra Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Londra antlaşması Osmanlı imparatorluğunun imzaladığı son antlaşmalar arasında yer almaktadır. İngiltere'nin Londra şehrinde imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Londra Antlaşması Nedir?

Balkan savaşlarından sonra imzalanan bir antlaşmadır. Osmanlı imparatorluğunun yenilgisi sonucunda imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı imparatorluğu toprak kaybetmeye devam etmiştir. Bu antlaşmadan ise en karlı çıkan ülkelerden bir tanesi olan bugünkü Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan bu antlaşmadan istediği sonucu almıştır. Bulgaristan bu antlaşma ile birlikte Trakya bölgesinde hakimiyeti iyice kurmaya başlamıştır.

Londra Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleşmiştir?

Londra antlaşması İngiltere'nin başkenti olan Londra'da Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan krallığı, Karadağ, Sırbistan, Avusturya - Macaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Rusya arasında imzalanmış olan çok devletten oluşan bir antlaşmadır.

Londra Antlaşması Tarihi ve Özeti

Londra antlaşması 1913 yılında 30 Mayısta imzalanmış olan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın maddeleri genellikle Bulgaristan krallığına yöneliktir. Barış antlaşması olsa dahi Londra antlaşması Osmanlı imparatorluğu açısından çok ağır şartları içeren bir antlaşmadır. Her şarta rağmen Osmanlı imparatorluğu bu antlaşmayı istemese dahi kabul etmek zorunda kalacaktır. Osmanlı imparatorluğunun mağlubiyeti sonucunda 1913 yılında bir konferans düzenlenmesine karar verilmiştir. Düzenlenen konferansa Osmanlı imparatorluğu da davet edilmiştir. Bu konferans önemli konuları ele alan bir konferans olmuştur.

Özellikle 1913 yılında ki Londra konferansı boğazlar konusunu da ele alan bir antlaşmadır. Pek çok devlet boğazlar hakkında farklı fikirler yürütmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda Londra antlaşmasında toplam da 3 madde belirlenmiştir. Osmanlı imparatorluğu da istememesine rağmen bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır.

Londra Antlaşması Maddeleri

- Selanik, Makedonya ve Girit bu tarihten itibaren tamamen Yunanistan devletine ait olacaktır.

- Makedonya'nın kuzey tarafı aynı zamanda orta tarafı da Sırbistan devletine verilecektir. Buranın yönetimi de yine Sırbistan devletine ait olacaktır.

- Osmanlı imparatorluğunun Balkanlar'da yer alan devlet sınırları tamamen değişecektir. Bu sınırlar ise Enez sınırına kadar geri çekilecektir.

Londra Antlaşması Önemi

Londra antlaşması uzun süredir devam eden Mısır sorununu tamamen çözüme kavuşturulmasına neden olmuştur. Bu antlaşma Osmanlı imparatorluğunun otoritesini Balkanlar'da önemli ölçüde sarsmıştır. Bundan dolayı antlaşma bittikten sonra Osmanlı imparatorluğu Tanzimat fermanı ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu antlaşma Osmanlı imparatorluğunun otoritesini sarstığı gibi Osmanlı imparatorluğunun büyük güç kaybetmesine de sebep olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı imparatorluğu açısından ağır şartlar içeren bir antlaşma olmuştur.

Osmanlı imparatorluğunun gerileme döneminde imzaladığı ve ağır şartlar içeren bir antlaşmadır.

Londra Antlaşması Sonuçları

- Osmanlı imparatorluğu bu antlaşma sonucunda sınırlarını Enez bölgesine kadar çekti.

- Bulgaristan bu antlaşma sonucunda Trakya'da önemli bir söz sahibi oldu. Dedeağaç ve Kavala Bulgaristan'a geri verildi.

- Kuzey Makedonya ve orta Makedonya bu antlaşma ile Sırbistan'ın yönetimine bırakıldı.

- Yunanistan Girit ve Selanik'i bu antlaşma sonucunda ele geçirdi.

- Bulgaristan artık Ege denizinde de hakimiyetini kurmaya başladı.

- Bu antlaşma sonucunda Bab-ı ali baskını gerçekleşerek İttihat ve Terakki'nin iktidar olduğu bir dönem resmen başlamış oldu.

- II. Balkan savaşı başlayınca Londra antlaşması maddeleri ve hükümleri tamamen geçersiz sayıldı.