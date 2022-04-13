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Lol ne demek ve açılımı nedir? Lol neyin kısaltması

Lol ne demek ve açılımı nedir Lol neyin kısaltması

Sosyal medya mecralarında özellikle en çok karşılaşılan kısaltmalar arasında LOL geliyor. Birçok kişi ise bu kısaltmanın tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışmaktadır. Peki LOL ne demek ve açılımı nedir? LOL neyin kısaltması üzerine merak edilenleri derledik.

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İletişim noktasında sosyal medya kullanırken birçok kişi artık kısaltmaları yaygın biçimde değerlendiriyor. Böylece anlatmak istediği ya da duygu ve düşüncelerini çok daha etkin bir şekilde iletme olanağını değerlendirmektedir. Bu konuda ise en çok merak edilen kısaltmalardan biri olarak LOL kelimesi geliyor. 

 LOL Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 İngilizce kökenli bir kelime olması ile beraber LOL açılımı, ‘Laugh out loud’ biçiminde ifade edilir. Türkçe karşılığı ise yüksek sesli gülmek şeklinde anlatılır. Özellikle çok komik bir durum olduğu vakit kişi buna ne kadar güldüğünü gösterebilmek adına LOL kısaltmasını kullanmaktadır. Özellikle de sosyal mecralar üzerinden değerlendirilen bir kısaltma olduğunu ifade etmek mümkün. 

 LOL Neyin Kısaltması 

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 Sosyal medya dünyasına ait olan ve burada doğan kısaltmalar içerisinde LOL gelmektedir. LOL ise, ‘Laugh Out Loud’ şeklinde İngilizce açılımı ile öne çıkıyor. Bu açılım aynı zamanda Türkçe üzerinden çok sesli ya da yüksek sesle gülmek şeklinde anlatılır. Herhangi bir komik bir durumun kahkahalar ile göründüğü durum şeklinde de anlatmak mümkün. Özellikle son dönemlerde sosyal medyada en çok kullanılan kısaltmalar arasında LOL kısaltmasının yer aldığını söylemek gerekir.

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