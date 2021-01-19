Lm7805 nedir? Lm7805 Voltaj Regülatörü kullanım alanları

Yüksek çıkışlı bir gerilim sağlayan ve enerji koruma imkanı veren LM7805 birçok değişik devrenin vazgeçilmez regülatörleri arasında yer almaktadır. Şimdi gelin beraber LM7805 tam olarak nedir inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

LM7805 Nedir?

3 bacaklı bir pozitif voltaj regülatörü olan LM7805, aynı zamanda 5V çıkış veren bir sistemdir. Bu özelliği ile beraber dengesiz bir şekilde iniş ve çıkış yapan enerjinin korunmasında etkin bir çözüm yöntemi sağlamaktadır. Üstelik soğutucu ile kullanıldığı zaman 1A’ya kadar çıkış alımı yapılabilmektedir. Bu doğrultuda 3 bacaklı olması ile beraber her bacak sistemin farklı yapılarda değerlendirilir.

- Bir numaralı bacak 7V ile 35V arasındaki voltajın uygulandığı kısımdır.

- 2 numaralı bacak toprak kısmına entegre edilen bölümdür.

- 3 numaralı bacak ise çıkış ile beraber Sabit olarak 5V çıkış almış olduğumuz bacaktır.

Bu doğrultuda 7V ile 35V arasında hangi değer olursa olsun çıkış voltajı her daim 5V civarında kalmaktadır. Tabii giriş voltajındaki değişimlere bağlı olarak çıkış voltajında da bazı değişimler söz konusu olabilmektedir. Tabii bu değişimler genel olarak çok küçük yapılar üzerinden gerçekleşir ve herhangi bir olumsuz durum teşkil etmez. Böylece birçok değişik teknolojik sistem ile beraber devreler üzerinden yaygın biçimde kullanılıyor.

En düşük 7V ve olması ile beraber en yüksek 35V olması eşliğinde, etkin maksimum giriş imkanı sağlamaktadır. Voltajı ile beraber yapılan girişin ardından çıkış 5V şekilde gerçekleştirilir. Böylece iniş ve çıkışlar için herhangi bir enerji kaybı noktasında akılcı çözüm yöntemi sunuyor. Bu yönüyle günümüze birçok farklı devre ve sistemde kullanılan regülatörler arasında yer almaktadır.

LM7805 Voltaj Regülatörü Kullanım Alanları

Birçok farklı görevi ile beraber LM7805 voltaj regülatörü değişik kullanım alanlarında değerlendirilmektedir. Özellikle sabit voltaj kaynağı olarak birçok devrede kullanılır. Aynı zamanda uygun devre ile beraber uygulanabilir 5V voltaj kaynağı olarak da değerlendirilmektedir.

Bu voltaj kaynağı farklı evrelerde ve sistemlerde ayarlanabilir şekilde öne çıkıyor. Bu sayede sabit sistemi ile beraber girişler ne kadar farklı voltaj ön plana çıkarsa dahi, çıkışlar sabit bir şekilde 5V üzerinden ele alınmaktadır. Maksimum çıkış akımı 1A olurken, bu değer daha çok soğutucu kullanıldığı zaman yakalanan bir miktar olarak ön plana çıkıyor.