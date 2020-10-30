Litoloji nedir ve neyi inceler? Litoloji (Taş Bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Taş bilimi olarak da bilinen litoloji bilim dalı taşların ve kayaçların fiziksel yapısının yanı sıra aynı zamanda kimyasal özelliklerini ve dokularını inceliyor. Bu şekilde taşların ömürleri ve hangi aşamalardan geçtikleri hakkında bilgi sahibi olmayı hedefliyorlar. Litoloji uzmanları bu alanlarda geniş ve titiz bir çalışma yürüterek çeşitli tarihi bilgilere de ışık tutuma imkanı yakalayabiliyorlar. Ayrıca litoloji organizmada taş oluşumunu inceleyen bilim dalı olarak da karşımıza çıkıyor.

Litoloji Nedir?

Litoloji bir diğer adı ile taş bilimi, taşların ve kayaçların fiziksel yapısını ve kimyasal özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Aynı zamanda taş ve kayaçların dokusal özelliklerini de inceleyerek tarihi bilgilere ulaşmaya çalışan bir bilim dalıdır. Çalışma alanı doğa ile uyumlu olan bu bilim dalı taşların geçmişi ve hangi çağlarda var oldukları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Ayrıca litoloji yani taş bilimi organizmalar üzerinde taş oluşumunu da incelemeye alarak çeşitli bilgiler edinmeyi hedefliyor.

Taşlar doğada farklı boyutlarda bulanabildiği için inceleme alanı direkt olarak taşların bulunduğu bölge olarak kabul ediliyor. Yani gerekmedikçe taşların bulundukları alanların dışında incelenmesi doğru bulunmuyor. Çünkü bazı taşlar ve kayaçlar bulundukları ortamdan taşınamayacak kadar büyük ve hassas olabiliyorlar. Ayrıca boyutları küçük olan taşlarında taşıma sırasında hasar almaları söz konusu olduğu için yerinde inceleme yapılması daha doğru kabul ediliyor. Çok küçük ve taşınabilir taşların incelenmek üzere taşınmasına herhangi bir sorun yoktur. Ancak büyük çaplı kayaç ve taşların bulundukları ortamlarda incelemesi daha doğru bulunuyor. Taş bilimi bu doğrultuda çalışma alanını er geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Litoloji Neyi İnceler?

Litoloji yani bir diğer adı ile taş bilimi, taşların ve kayaçların dokusal özelliklerini ve tarihi yönlerini inceler. Ayrıca taş ve kayaçların fiziksel yapılarını da inceleyen bir bilim dalı olarak biliniyor. Litoloji bilim dalının çalışma alanı doğa olarak biliniyor. Büyük kayaçların ve çeşitli boyutlarda farklı taşların litoloji uzmanları tarafından incelenerek tarihleri ve geçirdikleri evreleri hakkında bilgi sahibi olunuyor.

Litoloji aynı zamanda taş ve kayaçların hangi yıllar arasında oluşmaya başladıkları bilgisine de yapısal özelliklerini inceleyerek ulaşabilen bir bilim dalı olarak biliniyor. Kısacası litoloji bilim dalı taş ve kayaçları her yönü ile ele alarak çeşitli tarihi ve kalıplaşmış bilgilere ulaşabiliyor.

Litoloji (Taş Bilimi) Hakkında Kısaca Bilgiler

Litoloji kayaçları ve tüm boyutlardaki taşları incelemeye alarak onların dokusal ve fiziki yapıları hakkında bilgi sahibi olan bir bili dalı olarak biliniyor. Aynı zamanda taş bilimi olarak da adlandırılabiliyor.

Taşların geçmişine veya geleceğine dair ya da dayanıklılık seviyelerine ilişkin bilgileri toplamak için litoloji uzmanları yerinde incelemelere önem veriyorlar. Taşıma konunda olumsuz yaklaşımlar gösteren litoloji uzmanları taşların ve ya kayaçların bu taşımalar sırasında doğallıklarını kaybedeceği düşüncesindeler. Bu da onların inceleme yapacakları alanı oldukça dar bir hale getirir. Bu yüzde taş bilimi uzmanları bu tür çalışmaların doğa içerisinde kayaçların bölgelerinde yapılmasına dikkat çekiyorlar.

Taş bilimi eski çağlarda yapıların inşa edilmesinde de önemli bir rol üstlenen bir dal olarak biliniyor. Taş yapıların inşasında hangi taşların kullanılacağı veya hangi taşın ne kadar ömrü olacağı konusu litoloji umanları tarafından belirleniyor.