Linyit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Linyit Fosil Yakıt Mıdır, Hangi Kayaç Türüdür?

Linyit, ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çıkarılan, enerji bakımından güçlü bir maddedir. Günümüzde pek çok fabrika enerji ihtiyacını linyitten karşılar.

Linyit Nedir?

Linyit, hem dünya hem de ülkemiz açısından çok önemli bir madendir. Türkiye, zengin linyit yatakları bakımından önemli bir yere sahiptir. Linyit, elektrik üretimi bakımından siyah ve kahve renge sahip olan fosil bir yakıttır. Jeologlar, linyiti, kömüre göre daha düşük rütbeli bir yakacak olarak görür. Bu nedenle kömür sıralamasının altında yer alan linyitin tamamına yakın bir kısmı termik santrallerde kullanılan bir madendir.

Linyit Nerelerde Kullanılır?

Linyit, kullanım alanı açısından oldukça zengindir. Özellikle de soba ve kalorifer ısıtması açısından bireysel olarak da değerlendirilir. Ormanlarda elde edilebilecek olan tüm yakıt ihtiyacı, linyit yataklarından elde edilir. Pek çok farklı alanda kullanılabilen linyit madeni, Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yoğun olarak çıkarılıyor. Linyit madeni, daha çok termik santraller için önemli bir potansiyel oluşturur. Aynı zamanda diğer ülkelere de ithalat yapılıyor. Aynı zamanda pek çok farklı alanda linyit madeni kullanılır. Bunlardan bazıları ise,

Elektrik enerjisi üretimi,

Akaryakıt,

Yağ sektörü,

Pek çok farklı sanayi alanı,

Parafin,

Asfalt ve katran,

Isınma amaçlı olarak kullanılır.

Linyit Fosil Yakıt Mıdır?

Fosil yakıtlar, bir bölgede milyonlarca yıl önce toprağın altına gömülü bir şekilde bitki hayvan atıklarının termokimyasal tepkimeler geçirmesi sonucunda ortaya çıkar. Yani, fosil yakıtlar sınırlı sayıda bazı bölgelerde bir miktar rezerve sahiptir. Fosil yakıtlar petrol, kömür ve doğal gaz şeklinde sınıflandırılır. Dünya fosil yakıt rezervinin yüzde 70’ini kömür, 4’ünü petrol, yüzde 1, yüzde 14’ünü doğal gaz ve yüzde 2’sini de diğer fosil kaynaklar ortaya çıkarır. Linyit, fosil bir yakıt olarak kullanılır. Linyit, enerji bakımından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Linyit, kömür kadar çok güçlü bir enerjiye sahip olmasa da linyit yakıt noktasında çok güçlüdür. İçinde yoğun şekilde nem ve kül barındırır. Buna rağmen yer kabuğunda ise, çok fazla bulunması nedeni ile dünyanın pek çok güçlü ülkesi için enerji bakımından önemli bir yere sahiptir. Termik santraller, başta olmak üzere pek çok farklı alanda enerjinin ham maddesi olarak da tanımlanır.

Linyit Hangi Kayaç Türüdür?

Linyit, yer kabuğundan kolayca çıkarılabilen bir maden türüdür. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinden hala çıkarılmaya devam edilen linyit, ülkemizde çok miktarda bulunuyor. Özellikle de yeryüzünde miktar olarak çok fazla olması nedeni ile enerjinin önemli bir bölümünü karşılama açısından ciddi bir imkan sunuyor. Diğer yandan da kömür yakıtı olarak en alt sırada yer alıyor. Ama yine de ülkemizde ve tüm dünyada en çok kullanılan enerji ham maddelerinden biri olarak da biliniyor. Aynı zamanda linyit, yakıt olarak kullanılan en önemli yer altı kaynakları arasında yer alıyor. Türkiye'de her yıl yoğun bir şekilde farklı bölgelerde çıkarılmaya devam ediyor. Aynı zamanda İthalat ve ihracat noktasında da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Linyit, içinde yoğun miktarda kül ve nem barındırır. Termik santraller başta olmak üzere pek çok farklı alanda enerjinin ham maddesi olarak bilinir.