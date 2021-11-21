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Limbik Sistem Nedir Ve Görevleri Nelerdir? Limbik Sistem Bölümleri, Fonksiyonları Ve Hastalıkları

Limbik Sistem Nedir Ve Görevleri Nelerdir Limbik Sistem Bölümleri, Fonksiyonları Ve Hastalıkları

Hala büyük sırrını koruyan ve çok sayıda bilimsel çalışmanın konusu olan "beyin, beynin çalışması, yapısı" kısacası insan beynidir. Bu bağlamda zaman zaman işitilen limbik sistem de elbette merak konusu olmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız limbik sistemi nedir, görevleri nelerdir, limbik sistemin bölümleri, fonksiyonları, limbik sistem hastalıkları ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

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  Latince bir sözcük olan "limbus" kelimesinden gelen ve bir tıp terimi olan limbik sistem kavramı son yıllarda bilimsel çalışmalara sıkça konu olmaktadır. 

 Limbik Sistem Nedir Ve Görevleri Nelerdir? 

 Latince olan ve esasında "sınır" anlamına gelen limbik sözcüğü beynin bir bölümünün ismidir. Limbik sistem beyinde yaklaşık olarak beyin hemisferleri ile beyin sapı arasında yani beynin "sınırında" yer aldığı için Latince sınır manasındaki limbus kelimesi ile anılmaktadır. Beynin ödül merkezinin de burada olduğu kabul edilen limbik sistem bir grup alanın ortak adıdır. Limbik sistem beynin derinliklerinde bulunur. Temelde duygu ve düşüncelerin düzenlenmesi ayrıca uzun süreli hafıza, motivasyon ve koku duyusunun işlenmesinden sorumlu beyin bölgelerinin tümüne verilen ortak isimdir. 

 Limbik tanımı her ne kadar 1949 yılında Amerikalı sinirbilimci Paul D. MacLean tarafından tanımlanmışsa da ilk kez Fransız bir doktor olan Paul Broca 1878 tarihinde "Le Grand Lobe Limbique" tanımlamasını kullanmıştır. 

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 Limbik sistemin büyük çapta endokrin sistem ve otonom sinir sistem üzerine etki etmek suretiyle çalışır. Birçok beyin yapısının limbik sistemin parçasını oluşturduğu kabul edilmektedir. 

 Limbik Sistem Bölümleri, Fonksiyonları Nelerdir? 

 Limbik sistem, çok önemli görevleri yerine getiren bir sistemdir. Dış etkenlerde gelen uyarılar sonucunda hem bedenin fonksiyonel organlarına hem de duygusal davranışsallara karşı verdiği cevapların tümünü yönetmek görevini limbik sistem yerine getirir. Limbik sistem bölümleri şöyledir: 

Kortikal Bölgeler 

Subkortikal Bölgeler 

Diensefallik Yapılar 

Limbik sistemin önemli bir bölü de "Hipokampüs"dür. Latince bir isim olan hipokampüs deniz atlarının Latince isminden gelen bir sözcüktür. Beyinde çift olarak bulunan hipokampüsün önemi; beyindeki hafızadan sorumlu olmasından ileri gelmektedir. 

 Limbik sistemin fonksiyonlarına bakıldığında pek çok hayati görevinin bulunduğu görülür. İnsanının dışardan aldığı yani dışardan gelen ya da düşüncelerle oluşan her türlü uyarana karşı bedenin vereceği cevabı limbik sistem düzenler. Limbik sistemin fonksiyonlarını şu başlıklar altında sıralamak mümkündür: 

Limbik sistemin motivasyon fonksiyonu bulunur. 

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Limbik sistemin davranışsal fonksiyonu vardır. 

Limbik sistemin uzun süreli bellek duyusu üzerinde fonksiyonları vardır. 

Limbik sistemin koku alma duyusu gibi çeşitli fonksiyonları bulunur. 

Limbik sistem, stres oluşturan durumlarla karşılaşıldığında bu durumun etkilerini dolaşım ve sindirim sistemi, iç salgı sistemi fonksiyonları bakımından da en aza indirmeye çalışmak fonksiyonu bulunur. 

Limbik Sistem Hastalıkları? 

 İnsanlık var olduğundan beri hastalıklarda vardır. Bazı yüzyıllarda hastalıklar ve salgın, binlerce hatta milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Geçmişte "çiçek hastalığı" ölümle sonuçlanan ve çok korkulan bir hastalıktı. Tüberküloz çaresi bilinmeyen ve sonu mutlak ölüm olan başka bir hastalıktı. Oysa çağımızda tıp bilimi baş döndürücü bir hızla gelişmekte, daha geçen yüzyılda bir sır olan "beyin" ve beynin fonksiyonları hakkında bugün pek çok şey bilinmektedir. Limbik sistem ve limbik sistem hastalıklarının ortaya konulmuş olması bu bağlamda çok büyük gelişmedir. 

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 Günümüz bilimsel araştırmalarının sonucunda bazı hastalıkların doğrudan limbik sistem ile ilgili olduğu ortaya konulmuştur. Bu hastalıkların tümüne limbik sistem hastalıkları adı verilmektedir. lLmbik sistem hastalıklarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır: 

Yaygınlığı artış gösteren anksiyete bozuklukları 

Farklı cinsel sorun ve problemler 

Çeşitli yeme bozuklukları 

Çok sayıda insanın muzdarip olduğu depresyon hastalıkları 

Değişik yaşlarda görülen hafıza sorunları 

Alzheimer gibi hastalıklar 

Amnezi hastalığı 

Şizofreni 

Öfke ve şiddet sorunları 

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Genellikle ileri yaşlarda görülen demans 

Kluver-Blucy Sendromu 

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