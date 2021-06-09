Liken Nedir Ve Nasıl Tedavi Edilir? Liken Planus Özellikleri, Belirtileri Ve Nedenleri

En çok fazla sorulmakta olan sorulardan biri olan liken nedir sorusunun yanıtı kısaca; stres gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan iyi huylu bir cilt problemidir şeklinde verilmektedir.

Liken Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Liken, stres ve benzeri nedenlerden dolayı ortaya çıkan iyi huylu bir cilt sorunudur. Ağız, yemek borusu, geniz, kol, bacak, genital bölge ve dilde görülen bir hastalık olma özelliği taşır. Liken Planus, kaba, pullu plaklar biçiminde ya da küçük, düz tepeli yumrular ile ortaya çıkar.

Liken Planus, kalıtsal bir sağlık sorunu niteliği taşımaz. Bunun beraberinde bulaşıcı da değildir. Bir başka ifadeyle bir hastadan başka bir hastaya bulaşma gibi bir durumu söz konusu değildir.

Liken sağlık sorunun tedavisi için ilaç tedavisine ek olarak en çok PUVA adı verilen ultraviole ışık tedavisi tercih edilmektedir. Hastaya uygulanan ışık tedavisi, cilt üzerinde meydana gelen lekelerin mor ötesi ışık kullanılması suretiyle incelenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Liken planus hastalığı olan bireyler ilk olarak mutlaka uzman bir dermatoloğa başvurmalıdır. Çünkü Liken planus hastalığının tedavisi sürecinde yanlış ilaçların ve uygulamaların kullanılması, bu sağlık sorunun şiddetinin daha da fazla artmasına yol açabilir.

Liken Hastalığının Özellikleri, Belirtileri ve Nedenleri

Liken planus; deri yüzeyinde 3-5 mm boyutlarında, çok fazla sayıda parlak ve kabarık lezyon oluşumuyla karakterize edilen bir sağlık sorunu olma özelliğine sahiptir. Deri yüzeyindeki küçük kabartılar birleşerek daha büyük kümeler meydana getirebilir. Liken planus, vücutta genellikle simetrik bir dağılım gösterir. Nadiren de olsa vücudun yalnızca belirli bir bölgesine yerleşmesi de söz konusu olabilir.

Liken planus vajina içerisinde daha derin alanları olumsuz yönde etkileyerek vajinite de sebep olabilir.

En fazla etkilenen alanlar; dirsekler ve bel, el ve ayak bilekleri olmaktadır. Derinin kaşındığı veya kıyafetlere sürtünme durumunun olduğu bölgelerde yeni lezyonların oluşması söz konusudur. Bundan dolayı hastaların rahat kıyafetler tercih etmesi ve ciltlerini rahatsız edici etkenlerden koruması önemlidir. Hastalığın en yaygın olarak görülen belirtiler şunlardır:

- Lezyonlarda ince beyaz çizgiler olması

- Deri üzerinde parlak, kabarık, döküntülü ve mor-kırmızı renkte leke kümeleri oluşması,

- Özellikle geceleri yoğun kaşıntı sorunun yaşanması,

- Diş eti, dil veya yanakların iç kısımlarında beyaz lekeler görülmesi,

- Tırnaklarda hasar; incelme, soyulma olması,

- Yemek yerken ağızda yanma ve batma hissi,

- Genital bölgede ağrılı kırmızı lekelenmeler oluşması,

- Saç derisinde şiddetli kaşıntı ve lezyon çıkan alanlarda saç kaybı olması,

Liken planus hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat stres, viral enfeksiyonlar, çeşitli alerjenler ve zayıf bağışıklık sisteminden kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu anlamda Liken Plamus hastalığının ortaya çıkmasında etkili olan en önemli nedenlerden ve en etkili faktörlerinden biri strestir.

Bu nedenler çok stresli olan bir yaşam süreci içinde olan yaş gruplarının bu sağlık sorununa daha çok maruz kaldığı gözlemlenmektedir. Liken Plamus sağlık sorunun görülmesinde; primer biliyer siroz, Hepatit B ve hepatit C gibi karaciğer hastalıklarının beraberinde, diyabet diğer önem arz eden etkenler arasında bulunmaktadır.

Liken hastalığının belirtileri, planus hastalığını tetikleyici nitelikte etkin bir rol üstlenir ve şiddetinin daha da artmasına neden olabilir. Liken hastalığının bir diğer önemli tetikleyicisi ise ilaç kullanımı olarak karımıza çıkmaktadır. Kullanımı söz konusu olan tansiyon ilaçları, antibiyotikler, nonsteroid antienflamutuar ve antimalaryal ilaçlar, liken planus hastalığını tetikleyici fatörles arasında yerini almaktadır.

Bu sağlık sorunu kesin ve tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz. Liken hastalığının oluşum sebepleri ise kişilere göre değişkenlik gösteriyor olsa da en fazla rastlanılan nedeni yoğun stres olmaktadır.