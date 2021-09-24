Liderlik Türleri Nelerdir? Günümüzdeki En İyi Liderlik Türleri Nelerdir?

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Liderler insanlar arasında düşüncelerine önem verilen, sözü geçen ve söyledikleri yapılan insanlar olmaktadır. Onları diğer insanlardan farklı kılan sahip oldukları birtakım yetenekleri olmaktadır.

Liderlik Türleri Nelerdir?

Lider kavramı, herkes tarafından farklı şekillerde tanımın yapılabildiği bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenden dolayı çok fazla liderlik türleri ortaya çıkarılmıştır. Bu liderlik türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Etik Liderlik: Bu liderlik türü toplum içerisindeki insanların etik değerlere uygun olarak davranmasını istemektedir. Etik değerlerin insanları iyiye ve güzele yönlendireceği görüşünü savunmaktadır. Etik liderler insanların uymaları gereken kuralları ve değerleri belirleyen kişiler olmaktadır.

Öğretim Liderliği: Bu liderlik, eğitim alanındaki kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu yüzden okul yöneticilerinin öğretim lideri olarak kabul edilerek öğretmen, öğrenci ve toplum arasındaki eğitimin niteliğini koordine etmesi beklenmektedir.

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Dönüşümcü Liderlik: Değişimlere uyum sağlayabilme temelli bir liderlik yaklaşımı olmaktadır. Değişen koşullarla rekabet ederek grupların ayakta kalmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Dönüşümcü liderler insanları bir hedefe yöneltmekten ziyade onları bir vizyon sahibi yapmak istemektedirler.

Dağıtımcı Liderlik: Gruplar içindeki görev ve sorumlulukları onlar arasında paylaştırmayı amaç edinmiş bir liderlik olarak belirtilmektedir. Bu fikrin savunucusu olan kişiler, grupların bir kişi tarafından yönetilmeyecek kadar karmaşık yapıda olduğunu bundan dolayı da grup içinde bulunan her bireyin liderliğinin gerekli olduğunu söylemektedirler.

Karizmatik Liderlik: Bu liderlik şekli kaos ve kriz durumlarında ortaya çıkan liderler olmaktadırlar. Atatürk, Gandhi ve Martin Luther King bunlara örnek olarak gösterilmektedir.

Vizyoner Liderlik: Bu liderlik insanları etkileyerek harekete geçirebilecek vizyonu oluşturan ve onlara yeni yollar açabilen bir anlayışı savunmaktadır.

Kültürel Liderlik: Grup çalışmalarının kültürel bir ortamda olmasını isteyen bir liderlik türü olarak ifade edilmektedir.

Hizmetkar Liderlik: Hizmet odaklı bir liderlik anlayış şekli olmaktadır.

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Günümüzdeki En İyi Liderlik Türleri Nelerdir?

Günümüzdeki en iyi liderlik türleri: Öğretim liderliği, Dönüşümcü liderlik ve Vizyoner liderlik olarak değerlendirilmektedir.