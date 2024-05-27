LGS’ye sayılı günler kaldı

Haberin Devamı

Ebevenyler de en az çocukları kadar heyecanlı. Peki kalan bu kısa sürede ebevenyler nasıl hareket etmeli? Bu noktada şu hususlara dikkat edilmesi yerinde olacak ve öğrencilerin daha sağlıklı bir şekildi sınava girmelerini sağlayacaktır.

Peki ebevenyler çocuklarına nasıl davranmalı, son günlerde en çok nelere dikkat etmeli? Eğitim Uzmanı Onu Soğuk, LGS’ye hazırlığın son günlerinde ebeveynelere “Sakın çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın” diyerek önemli ipuçları verdi.

LGS için az bir sürenin kaldığı şu günlerde sınava girecek adaylar kadar ailelerin de dikkat etmesi gereken çok önemli noktalar olduğunu söyleyen eğitimci Onur Soğuk son haftalarda ebevynlerin dikkat etmesi gerekenleri 5 adımda şöyle sıraladı:

1- KİMSE İLE KIYASLAMAYIN

“Öncelikle öğrencilerin en sevmediği durum anne ve babalarının kendilerini başka öğrencilerle kıyaslamasıdır. Dolayısıyla son haftalarda veliler, kesinlikle deneme sınavı sonuçları ya da öğrenci performansı üzerinden kıyaslamalar yapmasın. Başka öğrencileri çocuklarına örnek göstermesin. Bu davranış adayın stresini daha da arttıracak ve sınavı olumsuz etkileyecektir.

Haberin Devamı

2- RUTİNİ BOZMAYIN

Sınav yaklaşırken ebeveynler, evin düzeninde birtakım değişiklikler yapabiliyorlar. Eve misafir davet etmeme, uyku ve yemek düzenini değiştirme, öğrencinin her istediğini yapma gibi bazı rutin dışı davranışlara yönelebiliyorlar. Burada amaçlanan çocuğu rahatlatmak olsa da aile içi rutinlerin bu şekilde bozulması öğrenciye ekstra bir stres yükleyebiliyor. Dolayısıyla kalan süreçte aile rutinini devam ettirmek çok önemli.

3- ANLAYIŞ GÖSTERİN

Öğrenciler sınava yaklaştıkça daha agrasif davranabilir. Kendilerinden hiç beklenmeyen ani tepkiler verebilir ya da daha çok sinirli olabilir. Ebeveynlerin bunu anlayışla karşılaması çok önemli. Çocukları ile stresin kaynağı hakkında konuşarak onu rahatlatmaya çalışmak da bir seçenek olabilir.

4- ÖĞRETMENLE DOĞRUDAN İLETİŞİM KURUN

Sınava kalan sayılı günlerde öğrenci performansı açısından endişesi olan veliler öğretmenlerle doğrudan iletişime geçebilir. Ancak öğrenciyi bu işe katmamak çok önemli. Varsa öğrenci davranışlarındaki değişikliklerin nedenini öğretmenlerden öğrenmeli, onların yönlendirmeleriyle çocuklarına yaklaşımlarını belirlemeliler. Yani veliler, özellikle son dönemeçte öğretmenle irtibatlarını sağlam tutmalılar.

Haberin Devamı

5- DENEME SINAVLARINA TEŞVİK EDİN

Son haftalarda öğrencilerin sınıf ortamında yapacakları denemeler son derece önemli ve değerlendirme açısından çok kıymetli. Sınıfta oturarak ve belirli bir stresle çözülen denemelerin, sınav performansına katkı açısından etkisi büyüktür. Bu denemelerde öğrenci son hatalarını da görür. Ancak biz bu dönemde şunu gözlemliyoruz: Özellikle son haftalarda öğrenciler birtakım bahaneler de sunarak deneme sınavlarına girmek istemiyor. Velilerin öğrencileri deneme sınavlarına katılması noktasında teşvik etmesi gerekir. Ancak deneme sonuçları üzerinden olumsuz yorum yapılmamalı ki adayların stresleri artmasın.

Tüm bunlarla beraber değerli ebevenylerimizin şunu da unutmaması gerekir. LGS başarısı ya da olası başarısızlığı eğitim süreci için mutlak bir başarının ya da başarısızlığın ölçütü değildir. Önemli olan hangi lisede okursa okusun öğrencilerin lise yıllarını en verimli şekilde değerlendirmesidir. Ebevenyler bu bilinçle yıllarını da öğrencilerin gelişimleri için katkı sunmaya devam etmelidir. Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar ebevenylere de kolaylıklar diliyorum. Unutmayın eğitim bir süreçtir. Anlık başarı ya da başarısızlıklardan ziyade sürecin tamamı daha önemlidir.

Haberin Devamı

ONUR SOĞUK KİMDİR?

2004 yılından itibaren dershaneciliğe başladı. 2015 yılından itibaren sosyal medyayı etkin şekilde kullanarak tanınırlığını artırdı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk ve tek internet eğitim radyosu olan OSH Radyo’yu kurdu. Hocalara Geldik youtube kanalında hem rehberlik hem Türkçe-Edebiyat ders içerikli videolar hazırladı. Eğitim konusunda çeşitli gazete ve televizyonlarda görüşlerini bildirmekte. Üniversite Tercih Merkezi koordinatörlüğü görevini yürütüyor.