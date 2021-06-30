LGS şampiyonlarından başarı tüyoları

Ada Coşkun(Bilfen Çayyolu Ortaokulu): Heyacanlıyım tabi, emeklerinin karşılığını almış olmak insan çok iyi hissettiriyor. Zorlu bir süreçti, öğretmenlerimin ve ailemin desteğiyle atlattım. Bana göre sistemli ve ihtiyaca yönelik çalışma başarıyı beraberinde getiriyor. Benim en çok kullandığım yöntem; her şeyi sormak. Aklıma takılan bir konu olduğundan sormaktan çekinmiyorum, mutlaka öğretmenlerime danışıyorum. Ancak tek kriter mola vermeden kendimize alan yaratmadan başarı elde edemeyiz. Pandemi arkadaşlarımla sosyalleşmeyi engellese de resim yaparak, piyano çalarak denge kurmaya çalıştım. İlk tercihim Robert Koleji olacak.





Ceylin Alak (Bilfen Ataşehir Ortaokulu): Çok mutluyum. Hepimizin üstesinden geldiği zorlu sürecin sonunda gururlu hissediyorum. Pandemi her şeyi bizim için daha da zorlaştırmış olsa da öğretmenlerimiz gece gündüz bize destek oldu. Evin içinde fırsat buldukça piyano ve çello çalarak, hobilerime zaman ayırarak stresimi azalttım. Çok ve verimli ne kadar önemliyse psikolojik olarak kontrolü elde tutmak, stresi azaltmaya çalışmak da o kadar önemli. Sınav anında en büyük başarısızlıklar stres olmadan daha kolay odaklanıyoruz diye düşünüyorum. İlk tercihim Robert Koleji'nden yana olacak, lise eğitimimi tamamladıktan sonra ise doktor olmak istiyorum.

Muazzez Göksu Özer (Bilfen İskenderun mezunu): İskenderun'dan İstanbul'a tören için gelirken hayatımın en heyecanlı yolculuğunu yaşadım. Gözlerimi sınav sonucuyla açtım demek isterim ama gece boyu uyumadığım için gözlerim hep açıktı. Sonucu bekliyordum aslında, 5'inci sınıftan beri bunun için çalışıyorum. Pandeminin dezavantajlarını avantaja çevirdim, evde geçirdiğim zamanı verimli ders çalışmak için kullandım. Bana göre başarmanın sırrı, öğretmenlerimizle sürekli iletişimde olmak. Öğretmenlerimiz bize her türlü yardımı yapmak için her zaman hazır bekliyorlar, onlara soru sormaktan çekinmemeliyiz. Elbette çalışmak yetmiyor, benim ders çalışmak dışında en çok yaptığım şey kitap okumak oldu ve faydasını sınavda da gördüm, analitik düşünme yeteneği kazandım bu sayede. Ben sosyal medyadan da uzak durmayı tercih ettim ama bu kişiye göre değişebilir, kontrolü sağlayabiliyorsanız ne güzel. Lise için hedefim Robert Koleji, sonra da Türkiye'de tıp okuyup, uzmanlığımı yurtdışında yapmak istiyorum.

Gülfem Ekiz (Bilfen Çamlıca mezunu): Uzaktan eğitimde sınava hazırlanmak zordu ama ben yüz yüze eğitim olduğu dönemlerde de evde kalmayı tercih ettim. Yolda harcayacağım zamanı dinlenerek değerlendirdim. Gece gündüz ders çalıştığımı söyleyemem, çalışmam gerektiği kadar çalıştım. Kalan zamanlarda yasaklar el verdikçe arkadaşlarımla görüştüm, kitap okudum, dizi izledim. Başarının bir sırrı varsa bence düzendir. Ben tüm bu söylediklerimi düzen içinde yaptım ve başardım. Sınava şampiyon olacağım diye şartlanarak girmesem de birinci olacağımı biliyordum. Seneye sınava girecek adaylara tavsiyem kendilerine güvenmeleri olur. Ayrıca sınavın çok önemli olduğunu ancak akıp giden bir hayat olduğunu da unutmasınlar. Benim de İlk tercihim Robert Koleji olacak, bekleyip göreceğiz.

Veli Kaan Seren (Bilfen Çayyolu mezunu): Böyle bir sonuç bekliyordum, şaşırdım diyemem ama mutluyum elbette. Çalışmak ancak nitelikli olduğunda verimli olur. Nitelik derken eksiklerini bilmek ve üzerine gitmeyi kastediyorum. Önceliğimiz ders evet ama hayat dersten ibaret değil, bu dengeyi kurmak çok önemli. Ayrıca her şeyden önce çocuğuz, bunu da unutmamak gerek. Benim de arkadaşlarım gibi ilk tercihim Robert Koleji olacak daha sonra ise yatırımcı olmak gibi bir hayalim var.