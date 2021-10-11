Leydig Hücreleri Nedir Ve Nerede Bulunur? Leydig Hücrelerinin Görevleri

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Leydig hücreleri insanlarda var olan erkeklerle ilgili bir hücre grubudur. Bu yüzden kadınlar kendisinde olmayan leydig hücrelerinin isimlerini ve görevlerini bilmeyebilir. Aynı zamanda bu konu biyoloji biliminde üremeyle ilgili bir konudur.

Leydig Hücreleri Nedir?

Erkek seks hormonu olarak bilinen testosteronu salgılayan seminifer tübülleri çevreleyen bağ dokusunda yer alan hücrelere leydig hücreler denmektedir. Bu tanımda leydig hücrelerini tam olarak anlayabilmemiz için seminifer tübülleri ve testosteron kavramlarını da iyi bilmek gerekmektedir.

Seminifer tübülleri denilen insanda var olan tıbbi terim ince ve uzun olan, boş olan tüp şeklindeki dokudur. Bu doku seminifer epitel denilen tabakadan meydana gelmektedir. Erkekte yer alan her bir testiste ortalama olarak 500 adet seminifer tübül almaktadır. Bu tek bir tübülün uzunluğu ise 30 ve 70 cm civarındadır.

Yine tanımda yer alan testosteron ise en basit haliyle erkekte salgılanan ve cinsel ilişkiye girmeyi sağlayan hormondur. Bu hormon erkeklerde testisler kadınlarda yani dişilerde ise yumurtalıklarda üretilmektedir. Erkek cinsiyet hormonu olarak bilinmektedir. Bu hormonun çok az bir kısmı da böbrek üstü bezlerde salgılanmaktadır.

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Leydig Hücreleri Nerede Bulunur?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi leydig hücreleri seminifer tübülleri çevreleyen bağ dokusunda bulunmaktadır. Bu bağ dokusu isminden de anlaşılacağı gibi tüp şeklindedir ve tabakadan meydana gelmektedir. Aynı zamanda bu bağ dokusunda leydig hücreleri de barınmaktadır. Böylece leydig hücreleri erkekte seks hormonu olarak bilinen testosteron hormonunun salgılanmasından sorumludur.

Bu konu erkek üreme sistemiyle ilgilidir. Aynı zamanda bu hücreler insanın içinde yer alarak Reinke kristalleriyle tanınmaktadır. Hücreler testis sisteminde bu tüpçüklerin arasında barınmaktadır.

Leydig Hücrelerinin Görevleri Nelerdir?

Leydig hücrelerinin görevi erkekte seks hormonu olarak bilinen testosteron hormonunun salgılanmasını sağlamaktır.

Bu hücreler genelde tübüller arasında yer alarak üçgen şeklindeki bölgelerde sık gruplar durumunda barınmaktadır.

Bu hücrelerin sitoplazmaları ise ışık mikroskobunda incelendiğinde de vakuollü olarak görünmektedir.

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Hücrelerin çekirdeğinde belirgin bir çekirdekçik ile beraber kaba kromatin granülleri yer almaktadır. Buradan da şunu anlamaktayız ki leydig hücreleri iki çekirdekli olarak yaygındır.

Leydig hücreleri erkeğin yaşına göre çeşitli evreler ve şekiller de geçirmektedir. Bu süreç elbette ki hücrelerin en önemli görevi olan testosteron hormonunun salgılanması seviyesini de etkilemektedir.

Erkek üreme sistemi dört ana gruptan meydana gelir. Testisler, genital kanallar, yardımcı bezler ve penis olarak varlığını sürdürür. Leydig hücreleri ise hormon salgıladığı gibi bu dört ana grupta yer alan testislerin en önemli parçasıdır.

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Bunun nedeni ise testislerin hormon ve eşey hücrelerini üretmesidir. İşte burada hormon üreten bölüm leydig hücrelerinin sorumluluğundadır. Leydig hücrelerinin ürettiği testosteron hormon tam da burada testislerde üretilmektedir.

Bu hücreler ilgili hormonu üreterek erkekte cinsel farklılaşmayı sağlayacak şekilde ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde erkek fizyolojisini ilgili bireye kazandırmaktadır.

Testisler ise karın boşluğunun içinde, karın derisinin hemen altında ve geçici ya da sürekli olacak şekilde bir keseye girerek dışarıya doğru çıkan haliyle bulunmaktadır.