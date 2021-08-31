Lexus Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lexus Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

1989 senesinde ilk çıktığı zamandan beri, Lexus sağlam ve dayanıklı otomobilleri ve yüksek kaliteli sunmuş olduğu müşteri hizmetleri nedeni ile bir itibar kazanmıştır. 2006 senesinde JD Power and Associates araçların güvenilirlik araştırması kapsamına dayanılarak Lexus markasını Amerika içinde en sağlam ve dayanıklı otomobil üretebilen marka olarak seçmiştir. Lexus ise bu ödülü on iki sene boyunca art arda olacak şekilde kazanmıştır.

Lexus Hangi Ülkenin Markasıdır?

Lexus, Japonya’ya ait olan bir markadır. Japonya merkezli olan otomotiv üreticisi Toyota tarafından üretilmektedir.

Lexus Nerede Üretiliyor?

Lexus markasının üretim yeri Japonya’dır. Japonya üzerinden çok sayıda ülkeye hizmet vermektedir.

Lexus Ne Zaman Kurulmuştur?

Lexus, 1989 tarihinde Japonya içerisinde kurulmuş bir markadır.

Lexus Markasının Sahibi Kimdir?

Lexua markasının kurucusu Eiji Toyoda’dır.

Lexus’un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Lexus markası, Japon otomotiv üreticisi olan Toyota tarafından üretimi sağlanan lüks bir otomobil markasıdır. Lexus markaya sahip olan otomobiller Kuzey Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Avrupa, Okyanusya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika içerisinde satılmaktadır. Amerika'da Lexus markası en fazla satan lüks otomobil markasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte 2005 senesinden itibaren de Japonya içerisinde de satılmaya başlanmıştır.