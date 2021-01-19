Led Işık nedir? Led Işık çeşitleri ve renkleri
Hem de evde kullanım hem de işyerlerinde kullanım anlamında aydınlatma teknolojileri oldukça önemli bir noktadadır. Aydınlatma çözümleri üretirken insanlar hem estetik, hem ekonomik hem de işlevsel aydınlatma yöntemleri tercih ederler. Bu sebeple de aydınlatma sektörü her geçen gün yeni teknoloji ve ürünler yaratmaktadır. Bu ürünler biri de LED ışıklardır. Peki, LED ışıklar nedir ve ne işe yarar? İşte, merak edilen soruların cevapları.
LED kavramının açılımı Light Emitting Diode, yani ışık yayan diyot anlamına gelmektedir. Hem düşük enerji tüketen hem de uzun ömürlü bir teknolojidir.
LED Işık Nedir?
LED dünya üzerinde kullanılmakta olan aydınlatma teknolojileri arasında en yeni olanlardan biridir. Buna rağmen uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bilinen aydınlatma teknolojilerinin yanında alternatif olarak ortaya çıkmıştır.
LED teknolojisi ile birlikte aydınlatma ürünlerinde var olan ısınma sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Aynı zamanda LED ışık, üçüncü nesil bir aydınlatma ürünüdür. Şu an dünya üzerinde aydınlatma teknolojileri arasında en yaygın olarak kullanılanıdır.
LED Işık Çeşitleri
Single LED: İlk üretilen LED ışık sistemlerindendir. Genelde evlerde tercih edilen LED ürünler bunlardır.
DC LED: LED akımını sabitler. Doğru akım ile çalışır.
AC LED: Belirli bir sürücü vasıtasıyla elektrik şebekesine bağalanır ve bu şekilde çalışır.
RGB LED: Bu LED ışıklar renk değiştirebilir. Ulaşılabilecek renklerin sayısı 16.7 milyondur.
COB LED: Bu LED ürünlerinde montaj ve değişim daha kolaydır. LED ışıklar merkezi bir sistemde toplanarak birlikte çalışır.
Lineer LED: Bu LED ışık türü Single LED ürünlerinin türevidir. Baskılı bir devre kartı üzerinde çalışır.
LED Işık Renkleri
Led ışıklarda çok fazla sayıda renk seçeneği bulunsa da, temelde kullanılan ve en çok tercih edilen renk seçenekleri şunlardır:
Beyaz
Gün Işığı
Amber
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Pembe
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