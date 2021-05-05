League Of Legends oyunu İngilizce nasıl yapılır? LOL İngilizce yapma işlemi

League of Legends oyunu nasıl İngilizce yapılır sorusu için farklı yanıtlar verilebilmektedir. Öncelikle yeni güncellemeler ile oynadığınız servere göre dil seçenekleri otomatik güncelleniyor. Ancak oyunun dosyaları üzerinden değişiklikler yaparak İngilizce yapmak mümkündür.

League of Legends Oyunu İngilizce Nasıl Yapılır?

Özel e- spor kategorilerinin bile oluşturulmasına öncülük eden ve 11 yıl geçmesine rağmen milyonlarca kitleye hitap eden League of Legends oyununda yaklaşık 150’den fazla şampiyon bulunmaktadır. 5’er kişilik iki takımın mücadele etmesi ve birazda oyunculuk gerektiren moba oyununda dili İngilizce yapmak için öncelikle EU West yani Batı Avrupa sunucusunda oynamak gerekiyor.

Ana ekranda bu sunucu içerisinde oluşturduğunuz bilgileri girmeniz ve servere bağlanmanız durumunda dil otomatik olarak İngilizce karşınıza çıkıyor. Ancak bunun yanı sıra Türkiye veya Kore gibi farklı sunucularda oynarken de LOL clienti İngilizce yapmak ve bu şekilde oynamak da mümkündür. Bunun için oyunun kurulu olduğu klasöre girmek ve oradan bazı ayarları değiştirmek, İngilizce dil seçeneğini aktif etmek için yeterlidir.

Ancak bu işlemler öncesinde ayar değiştirmek için aşağıda belirtilecek olan dosyaları açmak için seçecek olduğunuz uygulama Not Defteri seçimi olması gerekmektedir. Diğer türlü açmanız gereken sayfada hata almanız ve oyunun dosyalarını bozmanız da sıkça görülen bir hata olarak karşımıza çıkıyor.

LOL İngilizce Yapma İşlemi

Bir yandan LoL oyunu oynayıp, diğer yandan İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilerin ilk yapmak istediği şeylerin başında oyunu İngilizce diline çevirmek geliyor. EU West yani Batı Avrupa sunucunda oynamayan ancak oyunu İngilizceye çevirmek için yapmanız gereken ilk işlem öncelikle oyunun simgesine gelip fareye sağ tıklamak ve Dosya Konumunu Aç kısmına tıklamaktır. Daha sonra Riot Games, oradan da League of Legends klasör sekmesine gelmeniz gerekiyor. Bu işlemlerin ardından açılan sayfada Config kısmını açın ve LeagueClientSettings seçeneğini Not Defteri üzerinden açın. Açılan sayfanın içerisinde yer alan locale: kısmının yanında tr_TR ya da oynadığınız servere göre farklı kısayol yazıları bulunacaktır. Bu işlemlerden sonra ‘’locale:’’ alanının yanına: işaretinden sonra ‘’en_GB’’ yazın ve kaydederek çıkın. Oyuna girdiğinizde dil otomatik olarak İngilizce olacaktır.