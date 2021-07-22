Lbs Nedir, Nasıl Hesaplanır? Lbs Açılımı Nedir Ve Neyin Birimidir?

LBS kavramı ile karşı karşıya kalan pek çok kişin bu kavram hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Böyle bir durumda ise en çok internetten yararlanmayı seçmektedir. Çünkü internet üzerinden artık pek çok bilgiye erişim oldukça kolay bir şekilde mümkün olmaktadır.

LBS Nedir?

LBS, libre kütle biriminin kısaltılması olarak kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda da İngiliz dilini konuşmakta olan toplumların kullandığı pound anlamına da karşılık gelen bir terim olma niteliği barındırmaktadır. Bu yönden LBS teriminin açık kullanımının libre olduğu anlaşılır durumdadır.

LBS bir ağırlık yani kütle birimi olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda LBS libre biriminin kısaltılması şeklinde kullanılmaktadır. İngilizce dilinin konuşulduğu toplumlarda pound olarak da kullanımı söz konusu olan terimler arasında kendisine yer bulmaktadır. LBS kilograma çevrilebilmek noktasında da kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra LBS ifadesinin bir diğer kullanım alanı da lastik basınç biriminin kısaltması olmaktadır.

Lbs ayrıca "Lastik basınç sensörü" kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltma olma niteliği taşımaktadır. Otomobillerde bulunmakta olan lbs yani lastik basınç sensörü, bir sensör yardımı ile lastiklerdeki mevcut basınçları kontrol ederek sürücüyü uyarmaktadır.

LBS Nasıl Hesaplanır?

Kütle birimi olan Libre yani LBS “libre’s” kelimelerinin kısaltmasından oluşmakta olup aynı zamanda “Pound” anlamına da gelmektedir. İngilizce dilinin konuşulmakta olduğu toplumlarda kullanılan bir ağırlık birimi olan LBS pount olarak da adlandırılabilmektedir. Aşağıda verilmekte olan örneklerde 1 lbs nin kaç kilograma denk geldiğini öğrenerek kolaylıkla hesaplama yapabilirsiniz.

Kilogram - LBS - Kilogram Çevirme işleminin yapılışı;

1 lbs kaç kilogram yapar sorusunun yanıtı 0,454 kg eder şeklindedir.

1 kilogram kaç lbs yapar sorusunun yanıtı ise 2,205 lbs eder şeklinde olur.

Kilogram - Pound - Kilogram Çverime;

1 kilogram kaç pound eder sorusunun yanıtı 2,205 pound eder şeklinde verilir.

1 pound kaç kilogram yapar sorusunun yanıtı ise 0,454 pound eder şeklinde verilir.

1 lbs = 0,45 kg eder buna göre ters kısımdan anlatılması durumunda 1 kilogram yaklaşık olarak 2 lbs eder. Tam olarak hesaplama bakımından ele alındığı vakit ise 0,90 kilogram 2 lbs eder. Bu sayede özellikle yurt dışından gelmekte olan farklı ürünler dahilinde yapılacak olan ölçekler kilogram bu şekilde çevrilmektedir.

Lbs aynı zamanda Newton ve ton üzerinden de ele alınarak karşılık bulmaktadır. Bunu eğer 1 lbs üzerinden ele almak gerektiğinde şu şekilde karşılığa denk gelir.

1 lbs = 4,448222 (Bir cismin üzerinde etkilemiş olduğu kuvvet miktarıdır.)

1 lbs = 0,00045 ton

Görülmekte olduğu üzere bu şekilde hem ağırlık bakımından hem de kuvvet miktarı dahilinde amaca göre 2 farklı ölçüm üzerinden hesaplamak mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak olan ölçüler ile birlikte amaca göre farklı yerlerde kullanılabilmesi durumu söz konusudur.

LBS Açılımı Nedir ve Neyin Birimidir?

LBS ifadesinin kendi inde çeşitli anlamlarının varlığı söz konusudur. Buna göre LBS ifadesinin açılımı " Libres" kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. LBS ifadesi aynı şekilde "Pound" anlamını da kendi içinde barındırmaktadır. Pound İngilizce konuşmakta olan toplumlarda bir ağırlık birimi olarak kullanılmaktadır.

1 lb = 0,4535924 grama denk gelir.

2,2 lbs = 1 Kiloya denk gelir.

1 kg = 2,20 pound olur

1 pound = 0,4535924 gram olur.

LBS ifadesinin açılımı ise "Location based services" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade aynı zamanda Türkçe dilinde "bölge bazlı servisler" anlamına gelmektedir. Cep telefonu kullanıcılarına o an bulunmakta oldukları yere uygun hazırlanmış veriler ve hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmektedir.