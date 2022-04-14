Lavi tekniği nedir ve nasıl yapılır? Lavi tekniği özellikleri ve gerekli malzemeler

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Lavi tekniği, çini mürekkebi ve sivri uçlu fırçalar ile yapılır. Genellikle de objelerin çiziminde kullanılır.

Lavi Tekniği Nedir ve Nasıl Yapılır?

Lavi tekniği, sivri uçlu fırçalar ve çini mürekkebi ile yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem, genellikle sulu boya tekniğine benzerliği ile dikkat çeker. Bu teknik, genellikle objelerin çiziminde sıkça kullanılır. Ama resim, tamamen ressamın hayal dünyasına kaldığından dolayı çok farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Lavi Tekniği Özellikleri ve Gerekli Malzemeler

Estetik bir çalışma ortaya çıkarmak için dokulu kağıtlar da kullanmayı tercih edebilirsiniz. H numaralı bir kalem ile desenleri önceden hafif dokunuşlarla bir kağıda çizebilirsiniz. Ama tekniğin orjinalliği bakımından direk sivri uçlu fırça ile yapmayı da tercih edebilirsiniz.

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Lavi tekniği, sulu boya da olduğu gibi kağıdı tamamen ıslatmamız gerekir. Daha sonra çizdiğiniz obje ya da hayali manzaranın, ilüstrasyonunu da göz önünde bulundurarak ilk dokunuşlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Bir obje ya da hayali bir manzarayı kağıda olduğu gibi aktarmak çok sade olacağı için, size çok saçma gelen bir fikri bile tuvale yansıtabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir şekilde resmi estetik bir şekilde yapabilmenin yollarından birisi de doğaçlama yapmaktır.

Engizisyon ve Kilise Mahkemeleri’nin tüm baskılarına rağmen çok büyük bir kararlılıkla ilerlemeye devam eden ve sanatsal çalışmaların temellerinin atıldığı Rönesans’dan itibaren sıkça kullanılan Lavi tekniği Botticelli ve Leonardo da Vinci gibi sanatın ve bilimin farkındalığı ile çalışan kişiler tarafından kullanılmaya başlandı. Lavi tekniği, manzara teması ile birlikte harmanlandığı zaman ortaya yağlı boya tekniğine benzer ama bir yandan da sulu boya tekniğinin izlerini taşıyan güzellikleri ortaya çıkarır.

Lavi Tekniği

Sulandırılmış mürekkeple ya da tek renkle yapılan bir çalışmadır. Sulu boya tekniği ile oldukça yakındır. Temel maddesi ise, çini mürekkebi, sepya, is mürekkebi ya da su katılmış başka boyadır. Kullanılan boya ise genellikle siyahtır. İkinci boya olarak da yeşil ya da mavi kullanılabilir.

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Lavi tekniği, karton ya da resim kağıdına çalışılması gerekir. Kalın ve suya dayanıklı olan kağıtlar seçilmesi gerekir. Kağıdın buruşmaması için de resim altlığına da çalışmadan önce sabitlemek gerekir.

Lavi Tekniğinin Tarihçesi

Ortaçağ rahipleri mürekkep kullanımı için öncülük ettiler. Dürer'de desen çizgilerine ve sulu boyaya daha fazla duyarlılık ve güç kattılar. Lavi tekniği ile Leonardo de Vinci ve Sandro Botticelli gibi 15. yüzyıl İtalyan ressamları da kullanmıştır.

Rönesans dönemi boyunca yöntemler ve teknikler daha da gelişmiştir. Bu ressamlar sulu boya, boyalı kalem ve mürekkeplerden yararlanmışlardır. 16. yüzyılda Venedikliler, Claude Lorrain, 17. yüzyılda Poussin, Rembrant, Rubens ve 18. yüzyılda Fragonard bu tekniğin ustaları arasında yer alır. Özellikle de manzara resmi için bu tekniğin uygunluğu kabul edilmiştir. Bu uygulamayı yaparken, isteğe göre tek renk sulu boya da kullanılabilir. Aynı zamanda kağıda konu da çizilir.

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Hafif bir şekilde nemlendirilen kağıt yüzeyinin ise, kenarlarından bantla tutturulması gerekir. Önce, geniş ve açık alanların boyanması gerekir. Yüzey daha kurumadan ve sulandırılarak tonlama yapılması gerekir. Bu teknikte suyun da yardımı ile siyahtan beyaza kadar pek çok farklı ton elde edilir. Bu sayede ortaya çok güzel eserler çıkarabilirsiniz.