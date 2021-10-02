Lavabo açıcı nedir, asit mi baz mı ve Ph değeri nasıldır?

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Lavabo açıcıların asit özellik mi yoksa baz özellik mi gösterdiği merak konusu olmaktadır. Bu nedenle insanlar tarafından çeşitli kaynaklardan bu konu araştırılmaktadır. Bu ürünlerin asitlik ve bazlığını anlamak adına alkali içeriklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Lavabo Açıcı Nedir?



Lavabo açısı içerisinde potasyum hidroksit ve sodyum gibi önemli kimyasallar yer almaktadır. Lavabo açıcıların PH değeri genellikle 12 olarak bilinir. Kuvvetli bir ürün olması nedeni ile lavaboların açılmasında oldukça etkilidir.



Lavabo açıcılar Asit mi, Baz mı ve PH Değeri Nasıldır?



Lavabo açıcılar genellikle bazik özellik göstermektedir. Bu maddelerin baz olup olmadığının araştırılması için PH değerine ve içinde bulunan kimyasal maddelere bakmak gerekmektedir. Bazik ürünlerin PH değerlerinin 7'den yüksek olması gerekmektedir.



Lavabo açıcıların kimyasal özelliklerine bakıldığı zaman asit mi yoksa baz mı olduğu kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. İçinde güçlü miktarda sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit maddeleri yer almaktadır. Bu iki maddenin PH değeri yüksektir. PH cetvelindeki değerleri sodyum hidroksitin 12 potasyum hidroksitin ise 14 aralığında yer almaktadır.



PH cetvelinde bir madde 0 ile 7 aralığında bulunuyorsa bu maddenin asidik özellikte olduğu söylenir. Eğer bir maddenin PH değeri 7 ise bu madde nötr özellik göstermektedir. Eğer bir maddenin PH değeri 7 ile 14 arasında yer alıyorsa bu madde bazik özellik göstermektedir. Bu nedenle lavabo açıcıların bazik özellikte olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü lavabo açıcı içerisinde PH değeri çok yüksek olan çeşitli kimyasallar bulunmaktadır.