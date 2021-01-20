Lan nedir ve ne işe yarar? Lan ağ bağlantısı kurulumu ve özellikleri hakkında bilgi

Modem sayesinde günümüzde internet, ortak şekilde evin içerisinde birçok farklı noktada yayılım olanağı elde ediyor. Böylece kablosuz şekilde bağlanan ağ ile beraber, birden fazla bilgisayar ortak biçimde interneti kullanma şansı elde etmektedir. İşte bu noktada LAN sistemi devreye giriyor. Şimdi bu sistemin ne olduğunu gelin beraber inceleyelim ve öğrenelim.

LAN Nedir?

Uzun yazımıyla Lan, Local Area Network şeklinde ifade edilmektedir. Yani Türkçe adıyla yerel ağ bağlantısı şeklinde ifade etmek mümkün. Birbirine yakın olan bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak amacıyla tercih edilen bir sistemdir. Bu sistem günümüze daha çok evlerde kullanılır ya da iş yerlerinde değerlendirilir. Özellikle bu bağlantının kurulumu oldukça kolaydır ve kullanılması ile beraber bakımı da bir o kadar basit şekilde yapılabilmektedir.

Bu sebepten dolayı günümüzde birçok farklı alanda LAN sistemi daha fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda çok daha düşük bir maliyet sağladığını söylemek mümkündür. Tabii bu sistemin tercih edilmesinde birçok farklı sebep bulunduğunu söylemek gerekir. Bu sebepler nedeniyle günümüzde hala en yaygın olarak kullanılan ortak ağ sistemleri ön plana çıkıyor.

LAN Ne İşe Yarar?

Özellikle LAN sistemi sayesinde birbirine yakın olan bilgisayarlar karşılıklı olarak birbirlerinden bilgi alışverişi yapabilmektedir. Bilgi kaynakları ve veri alışverişi gerçekleştirmek suretiyle, etkin bir paylaşım imkanı sağlar. Böylece bilgisayar üzerinden ya da tablet ile cep telefonu vasıtasıyla, birçok değişik iletişim programını kullanmak suretiyle karşılıklı bilgi alışverişi yapılabiliyor. Bu doğrultuda birden fazla bilgisayar bu ortak ağ üzerinden bağlantı olanağı elde etmektedir. Böylece birçok farklı sayıda bilgisayar ile beraber ortak şekilde ağ paylaşımı ve bilgi alışverişi yapılabiliyor.

LAN Ağ Bağlantısı Kurulumu ve Özellikleri

Diğer bir ismi ile yerel ağ bağlantısı LAN kurulumu oldukça kolaydır. Ancak bu kuruluma gerçekleştirebilmek için öncelikle bir modeme ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda alınmış olan bir internet paketine ihtiyaç vardır. Böylece ilgili kabloların uzmanlar tarafından yerel şekilde çekilmesiyle beraber, rahatlıkla modem hazır hale getirilebilmektedir. Ayrıca bu sitemin birçok farklı özelliği bulunuyor.

- Paylaşımlı bir dosya ortamı oluşturmak.

- Verileri kolay bir şekilde en yakın bilgisayara transfer etmek.

- Yazıcıya kolay bir şekilde çıktı ulaştırmak.

- Oyunları diğer bilgisayarlar üzerinden ortak ağ ile beraber çevrimiçi oynama şansı elde etmek.