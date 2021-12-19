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Labut Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Labut Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Labut Ne Demek#Labut
Labut Ne Demek, Ne Anlama Gelir Labut Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük yaşamın içerisinde kimi zaman karşılaştığımız" lobut" sözcüğünü ilk defa duyanlar, bu kelimenin ifade etmekte olduğu anlamı çok merak etmektedir. Konu ile alakalı detaylar hakkında bilgi sahibi olmak amacı doğrultusunda da Labut ne demek, ne anlama gelir? Labut kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Günlük yaşamın içerisinde, basılı ve dijital dergi, televizyon programlarında, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı oldukça önemli bir ölçüde merak edilmektedir. İşte uzun yıllardır dilimizde kullanımı söz konusu durumda olan ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan lobut kelimesi ile ilgili önemli bilgiler.

 Labut Ne Demek?

 İnsanların günlük hayatları içerisinde en sık duyduğu kelimelerden biri si de "lobut" sözcüğü olmaktadır. Durum böyle olunca "lobut" kelimesinin ne anlam ifade ettiği büyük önem kazanır hale gelmektedir. Lobut kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu bakımdan lobut kelimesi kullanıldığı cümleye göre bir anlam kazanmaktadır.

 Labut Ne Anlama Gelir?

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 Lobut kelimesinin işaret etmekte olduğu anlamlarını şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 - Kısa, kalın ve düzgün sopa

 - Kol gücünü geliştirmek amacıyla kullanılan, gürgenden yapılmış olan bir jimnastik aracı

 Labut Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Bir kelimenin TDK yani Türk Dil Kurumuna Göre anlamının bilinmesi önemli bir konudur. Bu sayede bireyler bir kelimeyi gerekli yerlerde doğru şekilde kullanmayı öğrenebilmektedir. Bu bakımdan "lobut" kelimesinin TDK sözlük anlamı merak edilmektedir. TDK'ya göre :

 - Kısa, kalın ve düzgün sopa

 - Kol gücünü geliştirmek amacıyla kullanılan, gürgenden imal edilmiş jimnastik aracı

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#Labut Ne Demek#Labut

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