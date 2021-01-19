L293D nedir? L293D motor sürücü entegresi kullanım alanları

Birçok farklı motor elemanların etkin şekilde çalışabilmesini sağlayan en önemli parçalardan biri olarak L293d günümüzde yaygın kullanılmaktadır. Oldukça güçlü bir potansiyeli bulunan ve kolayca entegre olabilen bu sistem, günümüzde birçok değişik amaç altında değerlendiriliyor. Yeni şimdi beraber L293d nedir beraber bakalım ve inceleyelim.

L293d Nedir?

Herhangi bir yapı içerisindeki denetim kartlarının ya da devrelerin hasarsız ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesini sağlayan sisteme L293d denmektedir. Özellikle motor ve benzeri gibi birçok farklı eleman için belli bir akım gücü gerekir.

Denetim kartını verebileceği akımdan çok daha büyük bir akım ihtiyacı duyulur. İşte bu noktada devreler ile beraber denetim kartlarının yanmasını engellemek için ise motor sürücüleri kullanılır. Bu motor sürücülerin yeni tasarımı ise son dönemlerde L293d olarak ön plana çıkıyor.

L293d Motor Sürücü Entegresi Kullanım Alanları

Özellikle birçok değişik motoru elemanları için L293d sürücüsü kullanılmaktadır. Bu sayede akım kontrolü ile beraber akım zorlanmadan rahatlıkla geçiş sağlayabilir ve enerji verebilir. Özellikle iki tarafta bağımsız bir şekilde çalışabilme ayrıcalığı sayesinde, iki motoru da aynı anda çift yönlü bir şekilde çalıştırma potansiyeline sahiptir.

Denetim kartlarında, devrelerde ya da birbirinden değişik motor sistemlerinde motor sürücüsü kullanılmaktadır. Gelecek olan akımı dengelemek ve herhangi bir hasar veya zarar almamak için, L293d motor sürücüsü günümüzde pek çok farklı yapı altında büyük bir öneme sahiptir. Böylece değişik araçlar ve cihazlarda sağlıklı bir şekilde motor çalıştırılabilir.