L Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
L, 15. harftir ve alfabenin ortasında yer alır. Fizikte akım şiddeti ''l'' şeklinde gösterilir. Romen rakamlarında 50 sayısını gösteren L harfi, hacim ölçüsü birimlerinden biri olan litrenin de sembolüdür. L harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için sırasıyla derledik.
Ülkemizde ''L'' harfi ile başlayan bir şehir bulunmadığı için isim - şehir oynarken ''şehir'' kısmı boş bırakılır. Buna karşın dünya üzerinde L ile başlayan 9 ülke yer almaktadır.
L Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Lama
Leopar
Levrek
Lapin Balığı
Lacustris Balığı
Lüfer
L Harfi ile Başlayan Şehir
Türkiye'de L harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.
L Harfi ile Başlayan Ülke
Lübnan
Libya
Liberya
Laos
Lihtenştayn
Lesotho
Lüksemburg
Letonya
Litvanya
L Harfi ile Başlayan İsim
L harfi ile başlayan kadın isimleri:
Lale
Lamia
Latife
Leman
Leyla
Lerzan
Lütfiye
L harfi ile başlayan erkek isimleri:
Latif
Lokman
Levent
Lütfü
Laçin
Lami
L harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Limon sıkacağı
Lamba
Lazımlık
Limonluk
Laptop
L Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Lahana
Lavanta
Limon
Labada
Leylak
L Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Lale
Latin Çiçeği
Lilyum
L Harfi ile Başlayan Meyve
Langsat Meyvesi
L Harfi ile Başlayan Kuş
Leylek
Lir Kuşu
L Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
L harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri
Lale Mansur
Leyla Özalp
Lale Ilgaz
Leyla Somer
Lale Belkıs
Leman Aydın
Leyla Sayar
Lale Yavaş
Leyla Göksun
Leman Akçatepe
Lale Cangal
L Harfi İle Başlayan Erkek Ünlülerin İsimleri:
Levent Kazak
Levent Can
Latif Koru
Levent Kırca
Levent Aras
Levent Tülek
Levent Erim