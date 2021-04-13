L Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Ülkemizde ''L'' harfi ile başlayan bir şehir bulunmadığı için isim - şehir oynarken ''şehir'' kısmı boş bırakılır. Buna karşın dünya üzerinde L ile başlayan 9 ülke yer almaktadır.

L Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Lama

Leopar

Levrek

Lapin Balığı

Lacustris Balığı

Lüfer

L Harfi ile Başlayan Şehir

Türkiye'de L harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

L Harfi ile Başlayan Ülke

Lübnan

Libya

Liberya

Laos

Lihtenştayn

Lesotho

Lüksemburg

Letonya

Litvanya

L Harfi ile Başlayan İsim

L harfi ile başlayan kadın isimleri:

Lale

Lamia

Latife

Leman

Leyla

Lerzan

Lütfiye

L harfi ile başlayan erkek isimleri:

Latif

Lokman

Levent

Lütfü

Laçin

Lami

L harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Limon sıkacağı

Lamba

Lazımlık

Limonluk

Laptop

L Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Lahana

Lavanta

Limon

Labada

Leylak

L Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Lale

Latin Çiçeği

Lilyum

L Harfi ile Başlayan Meyve

Langsat Meyvesi

L Harfi ile Başlayan Kuş

Leylek

Lir Kuşu

L Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

L harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri

Lale Mansur

Leyla Özalp

Lale Ilgaz

Leyla Somer

Lale Belkıs

Leman Aydın

Leyla Sayar

Lale Yavaş

Leyla Göksun

Leman Akçatepe

Lale Cangal

L Harfi İle Başlayan Erkek Ünlülerin İsimleri:

Levent Kazak

Levent Can

Latif Koru

Levent Kırca

Levent Aras

Levent Tülek

Levent Erim