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GeriSözlük L Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:17 | Son Güncelleme:

L Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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L Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

L, 15. harftir ve alfabenin ortasında yer alır. Fizikte akım şiddeti ''l'' şeklinde gösterilir. Romen rakamlarında 50 sayısını gösteren L harfi, hacim ölçüsü birimlerinden biri olan litrenin de sembolüdür. L harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için sırasıyla derledik.

Ülkemizde ''L'' harfi ile başlayan bir şehir bulunmadığı için isim - şehir oynarken ''şehir'' kısmı boş bırakılır. Buna karşın dünya üzerinde L ile başlayan 9 ülke yer almaktadır.

 L Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Lama

 Leopar

 Levrek

 Lapin Balığı

 Lacustris Balığı

 Lüfer

 L Harfi ile Başlayan Şehir

 Türkiye'de L harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

 L Harfi ile Başlayan Ülke

 Lübnan

 Libya

 Liberya

 Laos

 Lihtenştayn

 Lesotho

 Lüksemburg

 Letonya

 Litvanya

 L Harfi ile Başlayan İsim

 L harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Lale

 Lamia

 Latife

 Leman

 Leyla

 Lerzan

 Lütfiye

 L harfi ile başlayan erkek isimleri:

 Latif

 Lokman

 Levent

 Lütfü

 Laçin

 Lami

 L harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Limon sıkacağı

 Lamba

 Lazımlık

 Limonluk

 Laptop

 L Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Lahana

 Lavanta

 Limon

 Labada

 Leylak

 L Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Lale

 Latin Çiçeği

 Lilyum

 L Harfi ile Başlayan Meyve

 Langsat Meyvesi

 L Harfi ile Başlayan Kuş

 Leylek

 Lir Kuşu

 L Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 L harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri

 Lale Mansur

 Leyla Özalp

 Lale Ilgaz

 Leyla Somer

 Lale Belkıs

 Leman Aydın

 Leyla Sayar

 Lale Yavaş

 Leyla Göksun

 Leman Akçatepe

 Lale Cangal

 L Harfi İle Başlayan Erkek Ünlülerin İsimleri:

 Levent Kazak

 Levent Can

 Latif Koru

 Levent Kırca

 Levent Aras

 Levent Tülek

 Levent Erim

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