Kuyucaklı Yusuf kitabını kim yazmıştır? Kuyucaklı Yusuf kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Bazı romanlar, okundukça okuyucuyu içine alır ve adeta hikayenin bir kahramanına dönüştürür. Kahramanın başına gelenlerle yeri gelir sevinir yeri gelir ağlarız. İşte samimi bir anlatımla okuyucuyu kucaklayan özel romanlardan biri de Kuyucaklı Yusuf.

Kuyucaklı Yusuf Kitabını Kim Yazmıştır?

Kuyucaklı Yusuf Kitabının yazarı Sabahattin Ali’dir. Sabahattin Ali, ülkemizin yetiştirdiği usta kalemlerden biri olup İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve Değirmen gibi çok önemli başyapıtlara imzasını atmıştır. Çok büyük bir okuyucu kitlesine sahiptir.

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 yılında Eğridere’de doğmuştur. Ünlü Türk yazarı ve şairidir. Edebi kişiliğini toplumcu ve gerçekçi bir zemine oturtmuştur. Deneyimcilerini okuyucularına etkileyici bir üslup ile aktarmayı başarmıştır. Kendisinden sonraki Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatını etkileyen önemli yazarlardan biridir. Sabahattin Ali, daha çok öykü türünde eserler vermiştir. Bununla birlikte dilden dile konuşulan ünlü romanları ile de adından çokça söz ettiren bir ustadır. Romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temaları öne çıkar. Toplumsal aksaklıkları da eleştirmiştir.

Kuyucaklı Yusuf Kitabı Özeti

Yusuf, yaşadığı yerin kaymakamı tarafından evlatlık olarak alınmıştır. Ona babalık yapan kaymakamın kızı Muazzez ile beraber büyür. Yaşı ilerledikçe Muazzez’e karşı kalbinde güzel hisler beslemeye başlar. Bir gün kasabanın külhanbeyi olan hovardalığı ile tanınan Şakir, Pazar yerinde Muazzez’e laf atar. Bu duruma sinirlenen Yusuf’tan dayak yer. Yediği dayağı hiçbir zaman unutmayan Şakir, içinde Yusuf’a karşı kin beslemeye başlar.

Muazzez’i elde etmek için çeşitli planlar yapan Şakir, Kaymakam’a İçki sofrasında kumar oynatarak oyun sarhoşluğundan yararlanarak onu borçlandırır ve bu borcuna karşılık olarak da Muazzez’i ister. Yusuf, bu borcu ödemek için gerekli olan parayı bakkaldan bulur ve borcu öder. Muazzez, Yusuf’a olan aşkını itiraf eder. Yusuf bunun üzerine Muazzez’i komşu köylerden birine kaçırır ve iki aşık evlenirler.

Bu yaşananlar üzerine Muazzez’in annesi Şahande Hanım’ın içi kinle dolar. Şahande Hanım, Kaymakamın ölmesi ile Yusuf’un gezici köy tahsildarlığına verilerek oradan uzaklaşmasını sağlar. Kızı Muazzez’i ise bir içki sofrasında Şahin’in önüne atar. Bunu duyan Yusuf, köye döner. Şahande ve Şakir’i ve bu eğlenceye katılan yeni kaymakamı orada vurur. Bu esnada Muazzez’de vurulur.

Kuyucaklı Yusuf Kitabı Konusu ve Ana fikri

Kuyucaklı Yusuf, köylünün zengin ve memur olan ayrıcalıklı sınıf ile çatışmasını anlatan sembol romanlar arasındadır. Kuyucaklı Yusuf’un kendisini evlatlık alan Kaymakam’ın kızı Muazzez ile olan aşkı ve onun mutluluğunu istemeyen kişiler ile olan mücadelesi anlatılır. Kitabın ana fikri, sınıf çatışmalarının sevginin önüne geçmesine izin verilmemesi noktasında öne çıkar. Sevgi, her türlü sınıf ayrımın ötesinde ve korunması gereken bir değerdir. İnsanların duygularına, saygı gösterilmelidir.

Kuyucaklı Yusuf Kitabı Karakterleri

Kuyucaklı Yusuf: Ailesini küçük yaşta kaybetmiş ve bir kaymakam tarafından büyütülen bir gençtir. Çok sevdiği bir kız vardır, ismi Muazzez. Onun için her şeyi göze alır. Hatta katil olmayı bile.

Muazzez: Kaymakamın kızıdır. Herkes onu kendi duygularına göre yönlendirir ve kullanır. Sevdiği erkek ise Kuyucaklı Yusuf’tur. Yusuf’a kavuşsa da yine de onu rahat bırakmazlar.

Şahande Hanım: Kaymakamın karısıdır. Kötülüğün timsali gibidir. Güçlü intikam hislerine sahiptir ve bu hislerle hareket ederek kızının hayatını mahveder.

Kaymakam: Dürüst bir adamdır. Yusuf’u büyüten, sağlam bir karakter ve ahlaka haiz değerli bir insandır.