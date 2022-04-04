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Küttab Nedir, İşlevleri Nelerdir? Küttab Adı Verilen Mektepler Neledir?

Küttab Nedir, İşlevleri Nelerdir Küttab Adı Verilen Mektepler Neledir

Küttab, mektep ile aynı anlama gelen bir terimdir. Osmanlı'dan ve hatta daha öncesinden beri bu kelime ile ilgili sorular sorulmuştur. Nasıl kullanıldığına dair ve ne anlam taşıdığına dair pek çok soru sorulmuştur. Mektep, kelime anlamı olarak okul anlamını taşır. Okullar da eğitim veren yerler olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra eğitimin yapıldığı Küttablar, farklı zamanlarda farklı şekillerde kullanılmıştır. Kelime olarak değişiklik gösteren bu kelimeler anlam olarak bir yerde aynı yerde olmuştur. Eğitim verilen ve bu amaç ile kurulan bu yerler, Kuran ve İslam'ı daha fazla yaymak için, bu terimleri öğrenmek isteyen kişilere daha fazla öğretmek amacı ile kurulan kurumlar olarak bilinir. Her yerde ihtiyaç ile doğru orantılı olarak sayısı da artmaktadır. Peki Küttab nedir? Küttab işlevleri nelerdir? Küttab adı verilen mektepler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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  Küttab, eğitim verilen kurum anlamını taşıyan bir sözcük olmasının yanı sıra, mektep ile eş anlamı bulunan bir kelime olarak bilinmektedir. 

 Küttab Nedir?

  Küttab kelimesi ile mektep kelimesi eş anlama gelmektedir. Mektep kelimesi ise bilindiği gibi okul ya da eğitim yeri olarak tanımlanmaktadır. Osmanlılar'da da küttab kelimesi, değişik çeşitleri ile kullanılmıştır. Batılı olan yazarlar ise Kuran okulu adını daha fazla kullanmışlardır. Okulların tam anlamıyla hangi zamanda meydana geldiği belli değildir ancak Abbasiler ve Emeviler döneminden o zamana en çok ve en yaygın bir şekilde kullanılan temel eğitim kurumu oldukları bilinir. Başlangıçta bu okulların hedefi İslamiyeti yaymak olarak bilinmektedir. Bu amaç ile vazife görmektedir. Hayat tarzı ve İslam inancı bütünleştirmede ciddi anlamda rol oynayan kurumlar olmuşlardır. Köy, kasaba ve şehirde hemen hemen her yerde ihtiyaca yönelik olarak bir ya da birden daha fazla yer alan küttablar, temel eğitimin amaç edindiği bir eğitim kurumu olarak bilinmektedir.

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  Küttab İşlevleri Nelerdir?

  Küttab işlevsel olarak bakıldığı zaman bilinen en önemli özelliği kurumlarda eğitim verilmesi olarak bilinir. Küttab, eğitim verilen yer yani okul anlamını taşımaktadır. Bu okullar İslam ve Kuran üzerine kurulmuştur. Batı'da bu okullara Kuran adı verilmiştir

  Küttab Adı Verilen Mektepler Nelerdir?

  İslam aleminde kurulmuş ve Müslüman olan çocukların eğitim alması amacı ile kurulmuş olan bir eğitim kurumudur. Bu kurumda okuma ve yazma gibi temel eğitimler verilmektedir. Sayılı olan bu okullar, değerli ve özenli bir şekil eğitim veren kurumlar olarak bilinmektedir.

 

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