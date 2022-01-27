Kuruyemiş nasıl yazılır? Kuruyemiş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?  

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Kuruyemiş, halk dilinde çerez olarak da bilinmektedir. Günlük hayatta sürekli olarak kullanılan bu kelimenin yazımı çoğu kişi tarafından dikkat edilmeyen bir durumdur.

Kuruyemiş Nasıl Yazılır?

Kuruyemiş kelimesi, kuru ve yemiş sözcüklerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir kelimedir. Bu yüzden iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluşan bu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak konusudur. Kuruyemiş kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Yani kuru yemiş şeklinde olan ayrı yazım şekli yanlıştır.

Kuruyemiş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır? Ayrı mı?

Bir kelimenin doğru yazım şeklini öğrenmek için bakılabilecek en doğru kaynak şüphesiz Türk Dil Kurumu'dur. Genellikle içerisinde fındık, fıstık, kuru üzüm, leblebi, mısır, şam fıstığı vb. ürünlerin bulunduğu karışık yiyeceğe verilen isim olan kuruyemiş, Türk Dil Kurumu'na göre bitişik yazılmaktadır. En çok karıştırılan kuru yemiş şeklinde olan yazımıdır. Ancak bu iki sözcük bir araya gelerek oluşturduğu kuruyemiş kelimesi birleşik kelime olarak tanımlanmaktadır. TDK'ya göre de bitişik yazılır.