Kuru fasulye nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Kuru fasulye kelimesinin doğru yazımı

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Fasulye kelimesi bazı yörelerde ''fasulya'' şeklinde telaffuz edilir. Kelimenin telaffuzu yöreden yöreye farklılık gösteriyor olsa da bu şekilde yazılması hatalıdır.

Kuru Fasulye Nasıl Yazılır?

Kuru fasulye kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

Kuru Fasulye

Kuru Fasulye TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Kuru fasulye kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Dil bilgisi kurallarına göre sadece birleşik isimler bitişik yazılır. Kuru fasulye ise birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

Kuru Fasulye - Doğru

Kurufasulye - Yanlış

Kuru Fasulya - Yanlış

Örnek Cümle:

''En sevdiğim yemeklerin başında pilav ve kuru fasulye geliyor''