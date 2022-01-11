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Kuru fasulye nasıl yazılır? Kuru fasulye kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Kuru fasulye nasıl yazılır Kuru fasulye kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Kuru fasulye hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerin başında geliyor. Başta Akdeniz ve tundra olmak üzere ılıman iklimin egemen olduğu tüm bölgelerde yetiştirilen kuru fasulye, A vitamini ve protein bakımından zengindir. Kuru fasulye kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Kuru fasulye nasıl yazılır? Kuru Fasulye kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 İki kelimeden oluşan diğer sebze isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Yeşil Mercimek 2- Taze Soğan 3- Brüksel Lahanası 4- Taze Fasulye 5- Dolmalık Biber  6- Asma Domates 7- Üzüm Yaprağı 8- Çarliston Biber 9- Kırmızı Biber  10- Sarı Havuç 

 Kuru Fasulye Nasıl Yazılır? 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Kuru Fasulye 

 Kuru Fasulye Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Birçok sebzenin adı iki kelimeden oluşur. Bu kelimelerden biri sıfat diğeri ise isimdir. Sebze isimleri birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılmaları gerekir. 

 Kuru Fasulye kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Kuru Fasulye - Doğru Kullanım

 Kurufasulye - Yanlış Kullanım 

 Kuru Fasulye Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Aile evinden aylarca uzak kaldığım o dönem, annemin yaptığı kuru fasulye ve pilavı çok özledim. (Doğru Kullanım) 

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 2- Annemle pazardan iki kilo domatesle bir kilo kurufasulye aldık. (Yanlış Kullanım)

 

 

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