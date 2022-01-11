Kuru fasulye nasıl yazılır? Kuru fasulye kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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İki kelimeden oluşan diğer sebze isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Yeşil Mercimek 2- Taze Soğan 3- Brüksel Lahanası 4- Taze Fasulye 5- Dolmalık Biber 6- Asma Domates 7- Üzüm Yaprağı 8- Çarliston Biber 9- Kırmızı Biber 10- Sarı Havuç

Kuru Fasulye Nasıl Yazılır?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Kuru Fasulye

Kuru Fasulye Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Birçok sebzenin adı iki kelimeden oluşur. Bu kelimelerden biri sıfat diğeri ise isimdir. Sebze isimleri birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılmaları gerekir.

Kuru Fasulye kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Kuru Fasulye - Doğru Kullanım

Kurufasulye - Yanlış Kullanım

Kuru Fasulye Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Aile evinden aylarca uzak kaldığım o dönem, annemin yaptığı kuru fasulye ve pilavı çok özledim. (Doğru Kullanım)

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2- Annemle pazardan iki kilo domatesle bir kilo kurufasulye aldık. (Yanlış Kullanım)