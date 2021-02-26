Kurt Komşusunu Yemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kurt komşusunu yemez atasözü bir kimsenin ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar kin, öfke ve haset dolu olursa olsun yakınlarına kolay kolay zarar vermeyeceğini belirtmektedir.

Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kurt komşusunu yemez atasözü günlük hayatta bazı durumları kısa şekilde özetlemek için kullanılırlar. Anlamı şu şekildedir: Bir kimse ne kadar azgın ve kötü niyetli veya haset olursa olsun, yakınlarına zarar vermez şeklinde ki anlamının yanında bir de aynı çıkarda olanların birbirine zarar vermeyeceğini anlatmak için de kullanılmaktadır.

Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kurt komşusunu yemez atasözünün cümle içinde kullanımına çeşitli örnekler verebiliriz. Örneğin: Ondan sana zarar gelmez, ne olsa aynı çıkar doğrultusundasınız. Atalarımız kurt komşusunu yemez derken bundan bahsetmiş.