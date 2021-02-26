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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 03:26 | Son Güncelleme:

Kurt Kocayınca Köpeğin Maskarası Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Kurt Kocayınca Köpeğin Maskarası Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri, atalarımızın kendi deneyimlerinden yola çıkarak bizlere aktardığı bilgece sözlerdir. Uyarı niteliğinde olurlar. Eski dönemden bu zamana kadar gelmişlerdir. Anonimdirler. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur atasözü de bunlardan biridir. Bu bakımdan kurt kocayınca köpeğin maskarası olur atasözünün anlamı nedir? Cümle içinde nasıl kullanılır benzeri bilgileri derledik.

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur atasözü insanın yaşlanınca veya güç kaybedince eskiden ona saygı duyan, minnet duyan insanların artık o kişiyi saymayacağını anlatmaktadır.

 Kurt Kocayınca Köpeğin Maskarası Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur sözü bir atasözüdür. Günlük sohbet dilinde kullanılan bir sözdür. Türk Dil Kurumunca anlamı şu şekildedir: Güçlüyken herkesin çekindiği kişi, gücünü yitirince, güçsüz ve aşağılık kimselerin küçümsediği, eğlendiği biri durumuna düşer. Özellikle de o güç döneminde ki zenginlikten faydalanan kimseler bu insanlara ilk sırtını dönen kişiler olmaktadır.

 Kurt Kocayınca Köpeğin Maskarası Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur atasözü sohbet esnasında cümle içinde kullanılmaktadırlar. Örneğin: Güçten düşünce çoluk çocuğun diline düştük. Boşuna kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur dememişler.

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