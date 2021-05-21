Kurgan nedir? Tarihte kurgan tipi mezar mimarisi ve özellikleri hakkında bilgi

Tarihte yaşamış olan topluluklar her zaman ilgi odağı olmayı başarmıştır. Bu ilginin nedeni ise çok eski zamanlarda farklı bir düşüncenin olmasıdır. Bu düşünce yapısı ile yapılan çeşitli yapıların araştırması günümüzde halen devam etmektedir. Yeni araştırmalar ile tazelenen bilgiler sayesinde tarihe olan merak daha çok artmaktadır. Kurgan olarak bilinen yapılarda tarih açısından merak edilenlerin başında gelmektedir.

Kurgan Nedir?

Kurgan, anıt mezar olarak bilinen yapılardır. Bu yapıların farklı özellikleri bulunmaktadır. Yapıldıkları döneme ait olan mimari yapısı kurganlarda dikkat çeken bir unsur olmuştur. Tabi kurgan olarak tasarlanmış olan mezarların ilgi çekmesine neden olan durumlardan biriside eski inanışları temsil etmesidir.

Kurganlara gömülen kişilerin eşyaları bu mezar içerisine konulurdu. Bundan dolayı dönemin dini inanışı hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Kurganlar, özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Eski bir kültür olan bu mezar yapısı günümüzde bile bazı topluluklar tarafından uygulanmaktadır. Atalarını örnek alan bu topluluklar kurgan mezarlar yapmaya devam etmektedir. Tabi eski zamanlardaki kadar yaygın olduğunu söyleyemeyiz.

Kurganlar genel olarak tahtadan yapılırdı. Kurgan olarak adlandırılan yerin bir gömü yeri olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kurgan olarak yapılan bu yerlerin kendine has özellikleri vardır. Bu özelikler tarih araştırmaları için oldukça değerlidir.

Bir kültürün yapısını incelemek için o döneme ait yapılara bakmak önemli bilgiler verebilir. Bu yapılar ışığında; dönemin yaşayış biçimi, dini inanışları, düşünce yapısı ve daha birçok bilgiye daha kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Tarihte Kurgan Tipi Mezar Mimarisi ve Özellikleri Nelerdir?

Tarihte kurgan tipi mezarlara sıkça rastlanılmaktadır. Araştırmacılara göre, kurganlar milattan önce kullanılmıştır. Bu açıdan çok eski yapılar olduğu rahatlıkla düşünülebilir. Kurgan, eski bir yapı olmasına rağmen çok farklı özellikleri ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Bu özelliklerinden dolayı günümüzde hala herkesin ilgi duymasına ve merak etmesine neden olmuştur.

Kurgan'la ilgili birçok bilgiye ulaşılmasına rağmen çalışmalara devam edilmektedir. Yeni yapılan arkeolojik kazılar ile ortaya çıkan kurganlar uzun yıllar daha incelenecektir.

Kurgan Tipi Mezar Mimarisi ve Özellikleri

Kurgan olarak bilinen mezarların farklı bir yapısı ve özellikleri vardır. Bu özelikler yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştır.

- Kurgan, toprak zemine açılan bir çukura yapılırdı,

- Kurgan, kalın ağaçlar veya taş duvarlar ile çevrilirdi,

- Kurgan içerisinde farklı odalar bulunurdu,

- Kurganın boyu 1 metre ile 70 metre arasında değişiklik gösterebilir,

- Kurgan içerisinde asıl mezar odası ve farklı birkaç oda yer alırdı,

- Kurgan içerisine, gömülen kişinin değerli eşyaları da konulurdu.

Kurganlar, genellikle önemli kişiler için yapılırdı. Bu kişiler devlet yönetici olan kişilerdi. Tabi farklı yapıda birçok kurgan yapıldığı bilinmektedir. Kurganlara gömülen kişilerin yanına değerli eşyalarda konulurdu. Bu eşyalar gömülen kişinin şahsi eşyaları olurdu. Kılıç, kıyafet, takı ve buna benzer birçok eşyaya kurganlar içinde rastlanılmıştır.

Kazakistan'a bulunmuş olan Esik Kurgan'ı bugüne kadar keşfedilmiş olan en eski kurganların başında gelmektedir. Bu kurganda bulunan yazının ilk Türk yazılarından birisi olduğu düşünülür. Bu yazının yaklaşık olarak M.Ö 5. yüzyılda oluştuğu kesinleşmiş bir bilgidir. Ayrıca kurgan içerisinde altından yapılmış elbise ve değerli eşyalar bulunmuştur. Ancak, bulunan kurganın çok eski olduğu düşünüldüğünde yapısının tahrip olmuş olması beklenen bir durumdur.