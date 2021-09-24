Kurbağa Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Kurbağa Türü Vardır?

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Kurbağaların çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerin her birinin birbirinden farklı özelliği ve işlevleri bulunmaktadır.

Kurbağa Türleri Nelerdir?

Türkiye içerisinde kurbağaların; Bombinatoridae, Pelodytidae, Pelobatidae, Hylidae, Ranidae, Bufonidae şeklinde olan altı familyada toplanan on yedi türü bulunmaktadır. Bu türlerden birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kızılca kurbağa (Bombina bombina)

Kafkas kurbağası (Pelodytes caucasicus)

Toprak kurbağası (Pelobates syriacus)

Kafkas siğilli kurbağası (Bufo verrucosissimus)

Siğilli kurbağa (Bufo bufo)

Şeklinde ifade edilmektedir.

Kurbağa Türlerinin Özellikleri Nelerdir?

Etekli Kurbağa genel olarak Surinam kurbağası şeklinde de bilinen Pipa Pipa‘lar bir hayli yassı bir vücuda sahiptirler ve akvaryum içerisinde evcil olarak beslenebilmektedirler. Dili ve dişleri bulunmayan bu tür, uzun ellere ve ayaklara sahip olmaktadır. Bir başka tür olan cam kurbağası bu türün en enteresan özelliği, alt derisinin şeffaf olmasından dolayı kalp ya da karaciğer gibi pek çok iç organının görülebilmesidir.

Derilerini devamlı nemli tutmak mecburiyetinde oldukları için bu duruma uygun bölgeler de yaşamakta olan cam kurbağasının bu güne dek on iki tane farklı türü bulunmuştur. Vietnam yosun kurbağasına bakıldığında ise; Genellikle Vietnam’ın kuzey bölümündeki tropik ormanlarda yaşamakta olan Vietnam yosun kurbağaları, adını yosuna benzemekte olan görüntüsünden almaktadır.

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Avcıların yaklaşması durumunda bacaklarını içeri doğru çekerek tıpkı bir yosuna benzemektedir ve bu şekilde kamufle olabilmektedir. Asya içerisinde yaygın olarak evlerde de beslenmektedir. Bir başka çeşit ise kaplumbağa kurbağasıdır. Pembe vücudunun olması ve küçük kafası ile birlikte kabuksuz bir kaplumbağayı andıran bir görüntüye sahip olan bu kurbağa türüne ait olan ilk örnekler Avusturalya’nın batı kısmında bulunmuştur. Gelişimlerini bütünüyle yumurtanın içinde tamamladıklarından dolayı yumurtalarının boyutu, Avustralya içindeki diğer bütün kurbağa türlerinin yumurtalarından çok daha büyüktür.

Kurbağaların Özellikleri Nelerdir?

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Kurbağaların çok sayıda özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden birkaç tanesi ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kurbağalar hem arada hem de su içerisinde kolay bir şekilde yaşayabilmektedirler.

Kurbağalar başkalaşım bir diğer ifade ile metamorfoz geçirmektedirler.

Kurbağaların larvaları solungaç ile solunum yapmaktadırlar. Erginleri ise deri ve akciğer solunumu gerçekleştirmektedirler.

Kurbağaların derileri her daim nemli kalmaktadır. Mukus salgılayabilen bezleri bulunmaktadır.

Kurbağalar dört ayağa sahiptir ve bununla birlikte beş tane parmakları vardır. Parmaklar ise tırnaksız bir yapıya sahip olmaktadır.

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Kurbağaların kalpleri üç odalıdır. Çift dolaşım meydana gelmektedir.

Vücut sıcakları oldukça değişkendir. Soğukkanlı olan hayvanlardır.

Kurbağalarda dış döllenme görülmektedir. Yumurta ile üremektedirler.

Kapalı dolaşıma sahiptirler.

Boşaltım maddeleri ise üredir.

Günümüzde en tanınmış olan kurbağalara örnek olarak; su kurbağası, kara kurbağası ve semender verilebilmektedir.

Kurbağalar Nereden Gelir?

Kurbağalar esas olarak Antarktika dışındaki her aşan içerisinde yaşayabilmektedirler. En ilginç nitelikteki türlerine ise tropikal bölgelerde rastlanmaktadır. Kurbağaların birçoğu sıcak ülkelerde, suyun içinde ya da ırmak, nehir gibi olan su kenarlarında bulunmaktadır.

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Kurbağaların Kulakları Var mıdır?

Yeni yapılan bir araştırma kapsamında, kulak zarı ile orta kulağı mevcut olmayan canlıların sesleri algılayabildiğini göstermiştir. Tıpkı memelilerde de olduğu gibi kulakları mevcut olmayan kurbağa türleri, kulak zarlarını direkt olarak derilerinin üzerinde bulundurmaktadır. Kıkırdaksı yapı aracılığı ile duyabilmektedirler.

Kurbağalar Ne İle Beslenir?

Kurbağalar genel olarak nehir, bataklık, gölet gibi nemli olan ve sulak alanlarda yer alan böcek, solucan, küçük yumuşakça, küçük balıklar veya örümcek gibi canlıları avlamaktadırlar. Küçük kurbağa larvalarıysa ölü olan hayvan kırıntıları ile beslenerek yaşamlarını sürdürmektedirler.