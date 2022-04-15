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Kurander Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Kurander Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kurander Ne Demek, Ne Anlama Gelir Kurander Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta sık kullandığımız kelimelerden birisi de kurander kelimesidir. Sık kullanılmasından dolayı anlamı da pek çok kişi tarafından merak uyandırmaktadır. Bunun yanı sıra kelimenin kökeni TDK sözlüklerinde de araştırılmaktadır. Peki kurander ne demek, ne anlama gelir? Kurander kelimesinin TDK sözlük anlamını sizlere detaylıca derledik.

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Günlük hayatta veya televizyon programlarında karşılaştığımız kelimelerin anlamları merak edilmektedir. Kurander kelimesi de bunlardan birisidir. Uzun yıllardır dilimizde olan bu kelimenin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. 

 Kurander Ne Demek? 

 Kurander kelimesi bazı kişiler tarafından sık kullanılsa da bazı kişiler tarafından ilk kez duyulmaktadır. Kelimeyi ilk kez duyan kişiler anlamlarını merak etmektedir. Kurander kelimesi dilimize Fransızcadan girmiş bir kelimedir. Kurander kelimesi hava akımı anlamına gelmektedir. 

 Kurander Ne Anlama Gelir? 

 Kurander kelimesinin anlamı kökeni ve doğru yazılışı sözlüklerde sıklıkla araştırılmaktadır. Kökeni Fransızca olan kurander kelimesi dilimizde de cümle içinde çok sık kullanılmaktadır. Kurander kelimesi cereyan veya hava akımı anlamına gelmektedir. 

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 Kurander Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurum sözlüklerinde dilimizde bulunan kelimelerin anlamları ve örnek cümleleri bulunmaktadır. B kelimelerden birisi de kurander kelimesidir. Kurander kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır: 

 - Hava akımı, cereyan

  Kurander kelimesi Fransızcada koşan şey, akım anlamına gelmektedir. Koşmak fiilinden türemiştir. Bu kelime tarihte ilk kez Ahmet Mithat Efendi tarafından kullanılmış ve eserlerinde yer vermiştir.

 

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