Kumaş türleri nelerdir? Kumaş çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

İpek, pamuk veya yün gibi ürünlerin iplikler ile makinelerde dokunmaktadır. Bir ürünün meydana gelmesi kumaş sayesinde olur. Seçilen kumaşa göre de yardımcı malzemeler değişkenlik göstermektedir.

Kumaş Türleri Nelerdir?

Kumaşlar kendi arasında pek çok çeşide ayrılmaktadır. Kullanılacak ürüne göre de farklı kumaşlar kullanmaktadır. Her kumaşın kendilerine ait özellikleri ve kullanım alanları bulunur. Özellikle hazır giyim sektöründe doğal kumaşlara olan önem son yıllarda artmıştır.

Kumaşların fiyatları genellikle kumaşın özelliğine ve niteliğine göre değişkenlik gösterir. Bir kumaşın terletmeyen ve nefes alan özelliğe sahip olması o kumaşın doğal olduğunu göstermektedir. Günümüzde ise doğal kumaşlara ilgi artmaya başlamıştır. Kumaşlar kendi aralarında özelliklerine ve yapısına göre çeşitlere ayrılır. Atlas kumaş, şifon kumaş, poplin kumaş, kanvas kumaş, krep kumaş, viskon kumaş türlerinden bazılarıdır.

Atlas Kumaş

Atlas kumaş özellikle moda sektöründe çok sık kullanılan bir kumaş türüdür. Yaygın olarak kullanılan diğer bir ismi de saten kumaştır. İnce ipekten ve sık dokunarak oluşmaktadır. Bu kumaş türü genellikle gümüş ve altın teller ile işlenerek yapılır. sıklıkla gece elbiselerinde ve abiye elbiselerinde tercih edilmektedir.

Şifon Kumaş

Şifon kumaşlar ince yapıdadır. Bu nedenle ışık geçirme özelliği bulunur. Sıklıkla abiye elbiselerde tercih edilir. Şifon kumaşlar tek kat olarak dokunur ve genellikle yaz mevsiminde kullanılır.

Poplin Kumaş

Poplin kumaşın tarihine bakıldığında 15. yüzyılda bulunduğu bilinmektedir. Günümüzde de sıklıkla tercih edilir. Eski yıllarda poplin kumaşlar 0 ipek şeklinde üretilmekteydi. Poplin kumaş günümüzde merserize ince penye pamuk ipliği olarak kullanılır. Tekstil sektöründe sıklıkla tercih edilen poplin kumaşın da pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Krep Kumaş

Krep kumaşlar görünüm itibariyle şık ve gösterişli bir kumaştır. Modada çok sık tercih edilir. Abiye kıyafetlerde, tesettür giyimde ve yazlık giyimde çok sık tercih edilir. Üste yapışmayan hafif yapısı sebebiyle yaz aylarında daha çok tercih edilmektedir.

Kanvas Kumaş

Hem yazın hem de kışın tercih edilebilir. En rahat ve fonksiyonel kumaşlardan birisidir. Tekstil sektöründe genellikle spor giyimde tercih edilir. Hoş bir görünüme sahiptir ve uzun ömürlüdür.

Viskon Kumaş

Sağlıklı ve kaliteli bir kumaş türüdür. Yapılarına bakıldığında pamuklu kumaşlara benzemektedir. Viskon kumaşlar pek çok üründe kullanılır. Nem emici özelliği sebebiyle hem rahat hem de kullanışlı kumaşlar arasındadır.