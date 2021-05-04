Kültür Nedir? Kültür Anlamı Ve Özellikleri

Yemeklerinden davranışına kadar her türlü etkeni içine alan bire tür yaşayış biçim, olmaktadır. Dünya üzerinde pek çok kültür koruma altında bulunmaktadır.

Kültür Nedir?

Kültür aslın bir yöre bir halk hatta bir insanlık denilebilmektedir. Yöreden yöreye kültürlerde bir takım değişiklikler de bulunmaktadır. İlk olarak en çok bilinene Hint kültürü için inek oldukça önemli ve kutsal bir hayvan olarak görülmektedir. Bu kültürünün temelinde ise birçok bireyin en kıt zamanlarda bile açlıklarını inek ve ineğin sütü sayesinde aştıkları içindir. Bugün bu yüzden pek çok yer ve pek çok Hint vatandaşı tarafından oldukça kutsal bir hayvan olarak bilinmektedir.

Ayrıca Hindistan için de birçok din ve kültür bulunmaktadır. Fakat dünyanın başka bir yerine bakacak olunur ise Türkiye için inek hayvanı bir tür ibadete aracı olmaktadır. Kurban bayramı gibi dini günler de bu hayvanalar kesilerken birçok muhtaç olan bireye dağıtılmaktadır. Aynı zamanda Türkiye içinde bulunana halkların çok çok büyük çoğunluğu Müslüman bir millet olarak bilinmektedir. Dolayışı ile bu durum Türk kültürünün en önemli işareti olmaktadır.

Kültür Anlamı ve Özellikleri Nedir?

Aslında kültür toplumların dostluk içinde yaşamasını sağlayan yegâne unsurlardan biri olmaktadır. Çünkü kültür sayesin de insanlar bir birey saygı duyamayıp öğrenmektedir. Yine bu kültürler sayesinde gerekene gerektiği gibi davranmaktadır. Toplumların düğün halinden savaş haline kadar hemen hemen her türlü halinin belirleyicisi kültür olarak bilinmektedir.