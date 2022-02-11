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Kufe nerede, hangi ülkeye bağlı? Kufe şehrini kim kurdu?

Kufe nerede, hangi ülkeye bağlı Kufe şehrini kim kurdu

Dünyada toplamda 208 adet ülke vardır. Bu ülkelerin her birinin farklı farklı özellikleri mevcuttur. Bu özellikler ülkelere bağlı olan şehirlere de yansımaktadır. Örneğin bir ülke muhafazakar ise o ülkenin şehirlerinin geneli de muhafazakar olabilmektedir. Kufe bir şehir olarak bağlı olduğu ülkenin özelliklerini yansıtmaktadır. Siyasi tarihi, kuruluşu, isminin kaynağı ve bir tarihi bulunmaktadır. Kufe nerede, hangi ülkeye bağlıdır, Kufe şehrini kim kurmuştur detayları ile derledik.

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Kufe şehrini belki de birçok insan duymamıştır. Bu şehir Türkiye sınırları içinde yer almayan bambaşka bir ülkeye bağlıdır. Dünya coğrafyasıyla ilgili bilgi sahibi olan bireyler belki Kufe şehrini de bilmekte ve araştırmalarına dahil etmektedir.

 Kufe Nerededir?

 Kufe şehri Irak ülkesinde bulunan Necef ilinde bir yerdir. Şehir Fırat nehri kıyısındadır. Bağdat'ın 170 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Necef ilinin 10 kilometre kuzey doğusunda bulunmaktadır. Hatta bu yüzden yani konumu gereği Necef iliyle birleşmiş durumdadır.

 Kufe şehrinin nüfusu 2003 senesi verilerine göre 110.000'dır. Bu şehrin günümüzdeki çoğunluğunu Şii Müslüman halk oluşturmaktadır. Ali bin Ebu Talib döneminde İslam İmparatorluğu'nun başkenti olarak görev yapmış bir şehirdir. Bu dönemden beri kültürel yapısı geliştirilmiştir.

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 Hatta Halife Ali burada öldürülmüştür ve türbesi de buradadır. Kufe ismi Farsça ve Süryanice karışımıdır. Bu isim Arapça kum tepesi anlamına gelmektedir. Efsanelere göre buradaki Kufan isimli bir tepeden ismini aldığı söylenmektedir.

 Kufe Hangi Ülkeye Bağlıdır?

 Kufe bir şehir olarak Irak ülkesine bağlıdır. Emeviler döneminde Kufe Irak eyaletinin merkezi olmuştur. Türkiye ülkesi kuzeyindedir. Ülkenin doğusunda İran ülkesi vardır. Güneyde Suudi Arabistan güney batıda Ürdün batıda Suriye güney doğuda Kuveyt ile sınır komşusudur.

 Kufe Şehrini Kim Kurdu?

 Kufe şehrinin belirli bir kuruluş tarihi ve hikayesi vardır. Bu şehir Müslümanlar tarafından kurulmuştur. Hatta Basra'nın kuruluşundan birkaç ay sonra kurulmuştur. Şehrin temelini atan ve kuran kişi de Sa'd b. Ebi Vakkas'dır.

 Bu şehir kurulduktan kısa bir süre sonra yerleşim yeri olmayı başarmıştır. İslam fetihleri kuzeyden doğuya doğru gelmekteydi. Tarihte halife Ömer bu bölgede Arapların iskan edileceği yerleri aradı. Bu durum sonucunda da uygun bulunan yer Kufe şehrinin bulunduğu Suristan bölgesi oldu.

 Bunun nedeni ise bölgenin asgari anlamda önemli konumda olmasıdır. Aynı zamanda şehrin toprakları bereketli görülmektedir. Şehir ticari açıdan da gelişmeye uygundu. Bu şehir ilk dönemlerde Arap ordusunun üssü konumundaydı. Sonradan ticari ve kültürel olarak gelişme gösterdi.

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 Tarihte dördüncü halife Ali ve Abbasi bu şehri başkent olarak seçti. Kufe şehri ortada bir meydanın yer aldığı daire şeklinde plan üzerinde inşa edilmiştir. Şehrin nüfusu ise bir anda Arap iskanı sebebiyle hızlı bir şekilde artmıştır.

 Şehirde bir Kufe cami yapıldı ve genişletildi. Şehrin camisinin genişletilmesi ise Mugire bin Şu'be tarafından gerçekleşti. Şehirde vali konağının yer aldığı sağlam surlarla korunan ismi dârülimâre olan yönetim bölümü de inşa edilmiştir.

 Bu yıllarda Kufe şehri bir yönetim merkeziydi. Hatta bu dönemde bu yüzden Azerbaycan, Rey, Kazvin, Hemedan ve İsfahan da bu merkezden yönetiliyordu.

 Şehrin kurulmasında Hz. Ömer'in emri söz konusu olmuştur. Bu emri ise Sa'd b. Ebû Vakkas'a vermiştir ve o da şehri kurmuştur. Kufe şehrinin tam merkezi konumu güney Irak bölgesidir.

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 Farklı bir şehre geçici olarak yerleştirilen Arapların sağlığı iyice bozulmuştu. Bulundukları yörenin iklimi bu duruma sebep olmuştu. Hayvanlarda zarar görerek hastalanmaya başlamıştır. Bu durumu Sa‘d b. Ebû Vakkās Hz. Ömer'e bildirdi. Bunun üzerine Kufe şehrini kurmak için yeni bir arazi aranmaya başlandı.

 Araştırmalar sonucunda Medine ile nehir engeli olmayan, Surestan denilen uygun arazide yeni ismi Kufe olarak şehir inşa edildi.

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