Küçültme eki nedir ve nasıl yazılır? Küçültme eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Türkçede -cek -cak ekleri de küçültme eki olarak kullanılır. Örnekler:

1- Yumurcak 2- Yavrucak

Küçültme Eki Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sonuna geldiği eklere küçüklük, benzerlik ve acıma anlamı katan eklere küçültme eki denir. Küçültme eklerinin tamamı kelimeyle bitişik yazılır.

Örnekler:

1- Küçük - Küçücük

2- Zavallı - Zavallıcık

3- Parça - Parçacık

Küçültme Eki Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

A- (-cık -cik eki) Örnek Cümleler

Dilimizde en çok kullanılan küçültme eklerinin başında -cık eki geliyor. Kelimedeki sesli harflere göre bu ek -cik, -cuk ve -cük şeklinde de yazılabilir.

1- Parmaklarımızın ucuna basa basa, yavaşçacık hareket etmeliyiz.

Yavaşçacık kelimesinde iki küçültme eki birden kullanılmıştır.

1) -ca 2) -cık

2- Küçücük olmasına rağmen neler de biliyor?

Küçük - Küçücük

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3- Minicik bir dolaba ne kadar çok şey sığdırmışsın.

Minik - Minicik

Not: Küçültme eki alan bazı kelimelerin bazılarında son harf yazılmaz. Buna ünsüz düşmesi denir. Minik ve küçük kelimelerinde ''k'' harfinin yazılmaması, ünsüz düşmesine örnek olarak gösterilebilir.

4- Hayvancığı veterinere götürene kadar akla karayı seçtim.

Hayvan - Hayvancık

5- ''İnsancıklar'', Fyodor Dostoyevski'nin henüz 21 yaşındayken yazdığı erken dönem romanlarından biridir.

İnsan - İnsancıklar

6- Kelime dağarcığını geliştirmek istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.

Dağar - Dağarcık

7- Elindeki tepsiyi usulcacık masanın üstüne bıraktı.

Usul - Usulca - Usulcacık (İki küçültme eki birden almış)

8- Bu yapmacık tavırlarından dolayı herkesi kendisinden soğuttu.

Yapma - Yapmacık

9- Bana yardım ettiğin için işi kolaycacık hallettik.

Kolay - Kolaycacık

10- Evden çıkmak için birazcık daha zaman ihtiyacım var.

Biraz - Birazcık

B- (-cak -cek) Örnek Cümleler

1- Sımsıcak bir gülüş insanın içini ısıtmaya yeter de artar bile.

Sıcak - Sımsıcak

2- Bu kış günü, nasıl da üşümüş yavrucak!

Yavru - Yavrucak

3- O kadar yoğun çalışıyorum ki telefona ancak akşamları bakabiliyorum.

An - Ancak

4- Elindeki işi bırakıp çabucak buraya gel.

Çabuk - Çabucak

C- (-ceğiz, -cağız) Örnek Cümleler

Türkçede -ceğiz, -cağız ekleri kelimelere acıma ve şefkat anlamı katar.

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1- Kimse ilgilenmediği için adamcağız ilaçlarını alamamış.

Adam - Adamcağız

2- Çocukcağız o kadar çok korkmuş ki uzun bir süre ağzını bıçak açmamış.

Çocuk - Çocukcağız

3- Hayvancağız uzun bir süre aç kaldığı için bir deri bir kemik kalmış.

Hayvan - Hayvancağız

D- (-ımsı, -imsi) Örnek Cümleler

-Imsı, -imsi ekleri sonuna getirildiği kelimelere yakınlık anlamı katar.

1- Şu pembemsi kıyafet sana kırmızıdan daha çok yakışıyor.

Pembe - Pembemsi

2- Şu kahverengimsi lekeyi çıkarmak için çamaşır suyu mu kullanmalıyım?

Kahverengi - Kahverengimsi

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3- Yemeğin ekşimsi bir tadı olduğu için yiyemedim.

Ekşi - Ekşimsi (Yakınlık anlamında kullanılmış)

4- Bugünkü Türkçe dersinde fiil ve filimsiler konusunu işledik.

Fiil - Fiilimsi

5- Onun yazdıklarına şiir değil şiirimsi denebilir ancak.

Şiir - Şiirimsi (Küçümseme anlamında kullanılmış)

E- (-ce -ca)

Şu büyükçe odunları yakarsak biraz ısınabiliriz.

Büyük - Büyükçe