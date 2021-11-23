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Küçültme eki nedir ve nasıl yazılır? Küçültme eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

#Küçültme Eki Nedir Ve Nasıl Yazılır?#Özellikleri#Kullanımı
Küçültme eki nedir ve nasıl yazılır Küçültme eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Türkçede küçültme ekleri sonuna getirildiği kelimelere benzerlik ve yakınlık anlamı katar. Örneğin ''büyükçe'' kelimesi, büyük gibi demektir. Dilimizde en çok kullanılan küçültme ekleri ise -eğiz, -cık, -cik -ce-, ca'dır. Bu ekler bazı kelimelere acıma ve küçümseme anlamı da katar. Örnekler: 1- Kadıncağız 2- Çocukcağız. Küçültme eki nedir ve nasıl yazılır örnek kelimeler ve cümlelerle ayrıntılı olarak derledik.

 

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Türkçede -cek -cak ekleri de küçültme eki olarak kullanılır. Örnekler:

1- Yumurcak 2- Yavrucak

Küçültme Eki Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sonuna geldiği eklere küçüklük, benzerlik ve acıma anlamı katan eklere küçültme eki denir. Küçültme eklerinin tamamı kelimeyle bitişik yazılır.

Örnekler:

1- Küçük - Küçücük

2- Zavallı - Zavallıcık

3- Parça - Parçacık

Küçültme Eki Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

A- (-cık -cik eki) Örnek Cümleler

Dilimizde en çok kullanılan küçültme eklerinin başında -cık eki geliyor. Kelimedeki sesli harflere göre bu ek -cik, -cuk ve -cük şeklinde de yazılabilir.

1- Parmaklarımızın ucuna basa basa, yavaşçacık hareket etmeliyiz.

Yavaşçacık kelimesinde iki küçültme eki birden kullanılmıştır.

1) -ca 2) -cık

2- Küçücük olmasına rağmen neler de biliyor?

Küçük - Küçücük

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3- Minicik bir dolaba ne kadar çok şey sığdırmışsın.

Minik - Minicik

Not: Küçültme eki alan bazı kelimelerin bazılarında son harf yazılmaz. Buna ünsüz düşmesi denir. Minik ve küçük kelimelerinde ''k'' harfinin yazılmaması, ünsüz düşmesine örnek olarak gösterilebilir.

4- Hayvancığı veterinere götürene kadar akla karayı seçtim.

Hayvan - Hayvancık

5- ''İnsancıklar'', Fyodor Dostoyevski'nin henüz 21 yaşındayken yazdığı erken dönem romanlarından biridir.

İnsan - İnsancıklar

6- Kelime dağarcığını geliştirmek istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.

Dağar - Dağarcık

7- Elindeki tepsiyi usulcacık masanın üstüne bıraktı.

Usul - Usulca - Usulcacık (İki küçültme eki birden almış)

8- Bu yapmacık tavırlarından dolayı herkesi kendisinden soğuttu.

Yapma - Yapmacık

9- Bana yardım ettiğin için işi kolaycacık hallettik.

Kolay - Kolaycacık

10- Evden çıkmak için birazcık daha zaman ihtiyacım var.

Biraz - Birazcık

B- (-cak -cek) Örnek Cümleler

1- Sımsıcak bir gülüş insanın içini ısıtmaya yeter de artar bile.

Sıcak - Sımsıcak

2- Bu kış günü, nasıl da üşümüş yavrucak!

Yavru - Yavrucak

3- O kadar yoğun çalışıyorum ki telefona ancak akşamları bakabiliyorum.

An - Ancak

4- Elindeki işi bırakıp çabucak buraya gel.

Çabuk - Çabucak

C- (-ceğiz, -cağız) Örnek Cümleler

Türkçede -ceğiz, -cağız ekleri kelimelere acıma ve şefkat anlamı katar.

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1- Kimse ilgilenmediği için adamcağız ilaçlarını alamamış.

Adam - Adamcağız

 

 2- Çocukcağız o kadar çok korkmuş ki uzun bir süre ağzını bıçak açmamış.

 Çocuk - Çocukcağız

3- Hayvancağız uzun bir süre aç kaldığı için bir deri bir kemik kalmış.

Hayvan - Hayvancağız

D- (-ımsı, -imsi) Örnek Cümleler

-Imsı, -imsi ekleri sonuna getirildiği kelimelere yakınlık anlamı katar.

1- Şu pembemsi kıyafet sana kırmızıdan daha çok yakışıyor.

Pembe - Pembemsi

2- Şu kahverengimsi lekeyi çıkarmak için çamaşır suyu mu kullanmalıyım?

Kahverengi - Kahverengimsi

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3- Yemeğin ekşimsi bir tadı olduğu için yiyemedim.

Ekşi - Ekşimsi (Yakınlık anlamında kullanılmış)

4- Bugünkü Türkçe dersinde fiil ve filimsiler konusunu işledik.

Fiil - Fiilimsi

5- Onun yazdıklarına şiir değil şiirimsi denebilir ancak.

Şiir - Şiirimsi (Küçümseme anlamında kullanılmış)

E- (-ce -ca)

Şu büyükçe odunları yakarsak biraz ısınabiliriz.

Büyük - Büyükçe

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