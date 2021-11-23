Küçültme eki nedir ve nasıl yazılır? Küçültme eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Türkçede -cek -cak ekleri de küçültme eki olarak kullanılır. Örnekler:
1- Yumurcak 2- Yavrucak
Küçültme Eki Nedir ve Nasıl Yapılır?
Sonuna geldiği eklere küçüklük, benzerlik ve acıma anlamı katan eklere küçültme eki denir. Küçültme eklerinin tamamı kelimeyle bitişik yazılır.
Örnekler:
1- Küçük - Küçücük
2- Zavallı - Zavallıcık
3- Parça - Parçacık
Küçültme Eki Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı
A- (-cık -cik eki) Örnek Cümleler
Dilimizde en çok kullanılan küçültme eklerinin başında -cık eki geliyor. Kelimedeki sesli harflere göre bu ek -cik, -cuk ve -cük şeklinde de yazılabilir.
1- Parmaklarımızın ucuna basa basa, yavaşçacık hareket etmeliyiz.
Yavaşçacık kelimesinde iki küçültme eki birden kullanılmıştır.
1) -ca 2) -cık
2- Küçücük olmasına rağmen neler de biliyor?
Küçük - Küçücük
3- Minicik bir dolaba ne kadar çok şey sığdırmışsın.
Minik - Minicik
Not: Küçültme eki alan bazı kelimelerin bazılarında son harf yazılmaz. Buna ünsüz düşmesi denir. Minik ve küçük kelimelerinde ''k'' harfinin yazılmaması, ünsüz düşmesine örnek olarak gösterilebilir.
4- Hayvancığı veterinere götürene kadar akla karayı seçtim.
Hayvan - Hayvancık
5- ''İnsancıklar'', Fyodor Dostoyevski'nin henüz 21 yaşındayken yazdığı erken dönem romanlarından biridir.
İnsan - İnsancıklar
6- Kelime dağarcığını geliştirmek istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.
Dağar - Dağarcık
7- Elindeki tepsiyi usulcacık masanın üstüne bıraktı.
Usul - Usulca - Usulcacık (İki küçültme eki birden almış)
8- Bu yapmacık tavırlarından dolayı herkesi kendisinden soğuttu.
Yapma - Yapmacık
9- Bana yardım ettiğin için işi kolaycacık hallettik.
Kolay - Kolaycacık
10- Evden çıkmak için birazcık daha zaman ihtiyacım var.
Biraz - Birazcık
B- (-cak -cek) Örnek Cümleler
1- Sımsıcak bir gülüş insanın içini ısıtmaya yeter de artar bile.
Sıcak - Sımsıcak
2- Bu kış günü, nasıl da üşümüş yavrucak!
Yavru - Yavrucak
3- O kadar yoğun çalışıyorum ki telefona ancak akşamları bakabiliyorum.
An - Ancak
4- Elindeki işi bırakıp çabucak buraya gel.
Çabuk - Çabucak
C- (-ceğiz, -cağız) Örnek Cümleler
Türkçede -ceğiz, -cağız ekleri kelimelere acıma ve şefkat anlamı katar.
1- Kimse ilgilenmediği için adamcağız ilaçlarını alamamış.
Adam - Adamcağız
2- Çocukcağız o kadar çok korkmuş ki uzun bir süre ağzını bıçak açmamış.
Çocuk - Çocukcağız
3- Hayvancağız uzun bir süre aç kaldığı için bir deri bir kemik kalmış.
Hayvan - Hayvancağız
D- (-ımsı, -imsi) Örnek Cümleler
-Imsı, -imsi ekleri sonuna getirildiği kelimelere yakınlık anlamı katar.
1- Şu pembemsi kıyafet sana kırmızıdan daha çok yakışıyor.
Pembe - Pembemsi
2- Şu kahverengimsi lekeyi çıkarmak için çamaşır suyu mu kullanmalıyım?
Kahverengi - Kahverengimsi
3- Yemeğin ekşimsi bir tadı olduğu için yiyemedim.
Ekşi - Ekşimsi (Yakınlık anlamında kullanılmış)
4- Bugünkü Türkçe dersinde fiil ve filimsiler konusunu işledik.
Fiil - Fiilimsi
5- Onun yazdıklarına şiir değil şiirimsi denebilir ancak.
Şiir - Şiirimsi (Küçümseme anlamında kullanılmış)
E- (-ce -ca)
Şu büyükçe odunları yakarsak biraz ısınabiliriz.
Büyük - Büyükçe