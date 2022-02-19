Küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir? Ölçeği kaçtır?

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Pay ve paydası üzerinden ölçeklendirme ile beraber küçük ve büyük ölçekli haritalar bulunmaktadır. Tabii taşıdığı anlam ve amacına uygun şekilde günümüzde daha birçok değişik harita olduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle eğitim ile beraber daha birçok farklı alanda küçük ölçekli haritalar yaygın şekilde kullanılır.

Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri Nelerdir?

En çok merak edilen konular içerisinde küçük ölçekli haritaların özellikleri geliyor. Taşımış oldu özellikleri ile beraber küçük ölçekli haritalar, genel anlamda kendi yapısını oluşturur. Böylece oluşturduğu bu yapı ile beraber amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanım imkanı sağlar.

- Paydası büyüktür.

- Geniş alanı gösterir.

- Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

- Oranı oldukça fazladır.

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Yukarıda verilen farklı özellikleri ile beraber küçük ölçekli haritalar öne çıkmaktadır. Özellikle dünyanın bütün farklı bölgelerini gösterme ayrıcalığı ile öne çıktığını söylemek mümkün. Bu sayede küçük ölçekli haritalar ile beraber dünyanın birçok farklı kıtası, ülkesi ile beraber değişik bölgelerini görme şansı elde edebilir. Üstelik bunun en önemli yanlarından biri şüphesiz bir bütün olarak dünyayı değişik parçalar halinde görme imkanı vermesidir.

Küçük Ölçekli Haritaların Ölçeği Kaçtır?

Merak edilen bir diğer konu içerisinde küçük ölçekli haritanın ölçeği yer almaktadır. Özellikle pay ve payda üzerinden öne çıkan ölçeği ile beraber, bu doğrultuda belli bir alanı gösterdiği öne çıkmaktadır. Daha doğrusu dünyanın gerçek örtüsü üzerinden ne kadar küçüldüğünü gösterir. Bu doğrultuda 1/500.000 ve daha küçük ölçekli haritalar şeklinde öne çıkar. Yani bu doğrultuda paydası daha fazla büyürken pay sürekli olarak 1 rakamı şeklinde sabit kalır. Bu sayede devamlı olarak payda üzerinden harita biraz daha küçülmekte ancak daha fazla alanı gösterme şansı tanımaktadır. Her ne kadar küçük ölçekli haritalarda detaylandırmasa bile, dünyayı bir bütün olarak görme noktasında önemli bir yere sahiptir.

Küçük Ölçekli Harita Nedir?

Ölçeği 1/500.000’den küçük olan haritalar küçük ölçekli harita şeklinde ifade edilir. Özellikle küçük ölçekli haritalar sayesinde dünyanın kıtaları ve ülkelerinin tamamı veya bir kısmı harita üzerinde görünür. Özellikle önemli bir kısmı üzerinden ülkelerin sınırları kapsamında bu ülkeleri nerede olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılır. Hem kuzey hem de güney olmak üzere ekvator çizgisi üzerinden Dünya haritasını tamamen görme şansı sağlanır. Bu sebepten dolayı küçük ölçekli haritaların önemli bir yer taşıdığını ifade etmek mümkün.

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Küçük Ölçekli Haritalar Nerelerde Kullanılır?

Ölçeğine bağlı olarak günümüzde birçok değişik harita çeşidi bulunmaktadır. Ancak özellikle küçük ölçekli haritalar birçok farklı alanda kullanım imkanı vermektedir.

- Stratejik çalışmalar

- Askeri alan

- Eğitim alanında

- Keşiflerde

- Günlük yaşamda ülkeleri görmek amaçlı

Bu şekilde yukarıda verilen kullanım alanları ile beraber günümüzde küçük ölçekli haritalar önemli bir yer taşımaktadır. Özellikle askeri alanda ve stratejik durum için yaygın olarak kullanıldığını ifade etmek mümkün. Bu sayede paydasının büyük olması ile beraber bulunmak istenen yer çok daha kolay bir şekilde elde edilir. Tabii eğitim alanında yine çocuklar için öğrencilerin dünya çapındaki ülkeleri ve ülkelerin yerine anlaması konusunda büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı küçük ölçekli haritalar birçok alanda önemli bir yer tutar.