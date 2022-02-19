Küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir? Ölçeği kaçtır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var Avrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Kalından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyorKalın'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor#İbrahim Kalın
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettikTevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik#Tevfik Göksu
Kan donduran olay 3 yaşındaki oğlunun boğazını kestiKan donduran olay! 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti#Cinayet
Beşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdiBeşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Yeni Malatyaspor'dan protesto! Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...#Yeni Malatyaspor
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir? Ölçeği kaçtır?

#Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri Nelerdir?#Nerede Kullanılır#Ölçeği Kaçtır
Küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir Ölçeği kaçtır

Dünyanın birçok farklı yerinde küçük ölçekli haritalar kullanılır ve amaca göre önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda rakamsal olarak belli bir yapıyı göstermesi ile beraber öne çıkar. Peki küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir? Ölçeği kaçtır tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Pay ve paydası üzerinden ölçeklendirme ile beraber küçük ve büyük ölçekli haritalar bulunmaktadır. Tabii taşıdığı anlam ve amacına uygun şekilde günümüzde daha birçok değişik harita olduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle eğitim ile beraber daha birçok farklı alanda küçük ölçekli haritalar yaygın şekilde kullanılır.

Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri Nelerdir?

En çok merak edilen konular içerisinde küçük ölçekli haritaların özellikleri geliyor. Taşımış oldu özellikleri ile beraber küçük ölçekli haritalar, genel anlamda kendi yapısını oluşturur. Böylece oluşturduğu bu yapı ile beraber amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanım imkanı sağlar.

- Paydası büyüktür.

- Geniş alanı gösterir.

- Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

- Oranı oldukça fazladır.

Haberin Devamı

Yukarıda verilen farklı özellikleri ile beraber küçük ölçekli haritalar öne çıkmaktadır. Özellikle dünyanın bütün farklı bölgelerini gösterme ayrıcalığı ile öne çıktığını söylemek mümkün. Bu sayede küçük ölçekli haritalar ile beraber dünyanın birçok farklı kıtası, ülkesi ile beraber değişik bölgelerini görme şansı elde edebilir. Üstelik bunun en önemli yanlarından biri şüphesiz bir bütün olarak dünyayı değişik parçalar halinde görme imkanı vermesidir.

Küçük Ölçekli Haritaların Ölçeği Kaçtır?

Merak edilen bir diğer konu içerisinde küçük ölçekli haritanın ölçeği yer almaktadır. Özellikle pay ve payda üzerinden öne çıkan ölçeği ile beraber, bu doğrultuda belli bir alanı gösterdiği öne çıkmaktadır. Daha doğrusu dünyanın gerçek örtüsü üzerinden ne kadar küçüldüğünü gösterir. Bu doğrultuda 1/500.000 ve daha küçük ölçekli haritalar şeklinde öne çıkar. Yani bu doğrultuda paydası daha fazla büyürken pay sürekli olarak 1 rakamı şeklinde sabit kalır. Bu sayede devamlı olarak payda üzerinden harita biraz daha küçülmekte ancak daha fazla alanı gösterme şansı tanımaktadır. Her ne kadar küçük ölçekli haritalarda detaylandırmasa bile, dünyayı bir bütün olarak görme noktasında önemli bir yere sahiptir.

Küçük Ölçekli Harita Nedir?

Ölçeği 1/500.000’den küçük olan haritalar küçük ölçekli harita şeklinde ifade edilir. Özellikle küçük ölçekli haritalar sayesinde dünyanın kıtaları ve ülkelerinin tamamı veya bir kısmı harita üzerinde görünür. Özellikle önemli bir kısmı üzerinden ülkelerin sınırları kapsamında bu ülkeleri nerede olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılır. Hem kuzey hem de güney olmak üzere ekvator çizgisi üzerinden Dünya haritasını tamamen görme şansı sağlanır. Bu sebepten dolayı küçük ölçekli haritaların önemli bir yer taşıdığını ifade etmek mümkün.

Haberin Devamı

Küçük Ölçekli Haritalar Nerelerde Kullanılır?

Ölçeğine bağlı olarak günümüzde birçok değişik harita çeşidi bulunmaktadır. Ancak özellikle küçük ölçekli haritalar birçok farklı alanda kullanım imkanı vermektedir.

- Stratejik çalışmalar

- Askeri alan

- Eğitim alanında

- Keşiflerde

- Günlük yaşamda ülkeleri görmek amaçlı

Bu şekilde yukarıda verilen kullanım alanları ile beraber günümüzde küçük ölçekli haritalar önemli bir yer taşımaktadır. Özellikle askeri alanda ve stratejik durum için yaygın olarak kullanıldığını ifade etmek mümkün. Bu sayede paydasının büyük olması ile beraber bulunmak istenen yer çok daha kolay bir şekilde elde edilir. Tabii eğitim alanında yine çocuklar için öğrencilerin dünya çapındaki ülkeleri ve ülkelerin yerine anlaması konusunda büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı küçük ölçekli haritalar birçok alanda önemli bir yer tutar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri Nelerdir?#Nerede Kullanılır#Ölçeği Kaçtır

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk