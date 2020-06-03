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Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kreşlerde 19 Haziran kararı

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Kreşlerde 19 Haziran kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı normalleşme sürecinde kreş, gündüz bakımevi ve özel okulöncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabilmesine karar verdi.

Özellikle anne babası çalışan çocuklar için alınan karar doğrultusunda açılacak resmi okulöncesi eğitim kurumlarında tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ve belirlenen diğer kurallara titizlikle uyulması gerekecek. Bakanlığın bu kararıyla devlet kurumlarının fiziki mekanlarının kullandırılarak özel okul ve kreşlerde sağlığı riske edecek şekilde çocuk yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca her ilçe veya mahallede özel okul veya kreş olmadığından bu kararla velilere kolaylık sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Hangi anaokulu ve ana sınıfların açık olacağına, veli talebi ve okulun imkanları doğrultusunda ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek.

Kreşlerde 19 Haziran kararı

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