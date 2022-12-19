Köy çocuklarına müzik servisi

Güncelleme Tarihi:
Ağrı’nın Tutak ilçesinde Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi’nin müzik öğretmeni olan Mehmet Günay Eser, 7 yıl önce köy köy gezerek eskide kalan geleneksel müzikleri arıyor ve onları bulup konserlerinde seslendiriyordu. Bir gün yine bir köye giderken karşılaştığı çocuklar onun hem müzik hem de köy okullarındaki çocuklar için bir şeyler yapmaya karar vermesine neden oldu. O günden sonra elindeki müzik aletlerini toplayıp bu müzik aletlerini tanıtmak ve yeni nesille yaşamalarını sağlamak için yola koyuldu. Eser, projesinin nasıl başladığını şöyle anlattı:
HEM GELENEKSEL HEM DE BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YANIMDA
Hayatında hiç enstrüman görmemiş, müzikle birebir bağlantı kurmamış öğrenciler için köylere gidip onlara ilk başta kültürümüzde olan ve kaybolmaya yüz tutmuş çalgılarımızı tanıtmaya başladım. Üç telli bağlama, sipsi, kabak kemanesi gibi çalgıları anlatıyorum. Onlarla birlikte Aşık Veysel gibi halk ozanlarımıza ait eserleri seslendiriyorum. Böylelikle o eski eserlerin yaşamasına ve daha çok insana ulaşmasına katkı sağlıyorum. Dersin sonundaysa öğrencilere enstrümanlarla kısa bir dinleti yapıp, öğrencilerin enstrümanlara dokunmalarını sağlıyorum. Pandemiden dolayı 2 yıla yakın bir süre köy okullarına gitmeye ara vermiştim. Şimdi projeme yeni şeyler ekleyerek devam ediyorum. Geleneksel çalgıların öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum ama köylerdeki çocukların belki geleneksel bir çalgıya değil de kemana, klasik gitara ya da caz gitara ilgisi olabileceğini düşündüm. Bunun üstüne elimde bulunan klasik batı enstrümanlarımı da köylere götürmeye başladım. Klasik gitar, keman, viyolonsel gibi müzik aletleri de artık yanımda.”
‘ÇOK MUTLU OLDUKLARINI GÖRÜYORUM’
Gittiği köydeki çocukların daha önce yakından enstrüman görmeyip temas etmediğini hatta bir kısmının daha önce televizyonda bile enstrümana rastlamadığını söyleyen Eser, “Benim geleceğimi öğretmenleri onlara önceden söylediği için arabamı gördüklerinde koşarak yanıma geliyorlar, müzik aletlerini taşımama yardım ediyorlar ve çok duygulanıyorlar. Müzik aletleriyle çalışmalarımızı yaptıktan sonra da bana sarılarak beni yolcu ediyorlar. Çok mutlu olduklarını görüyorum” diye konuştu.