Kostik nedir ve ne işe yarar? Kostik nerelerde ve hangi alanlarda kullanılır

Kostik, pek çok temizlik malzemesine katılarak kullanılan bir yardımcı üründür. Bu sayede bazı alanlarda yapılan temizliğin daha güçlü ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlar.

Kostik Nedir?

Kostik, çok önemli ve güçlü bir çözücü olduğu için kısa bir süre içinde kir ve lekelerin etkili bir şekilde çıkmasını sağlar. Kostik, günlük hayatımızda ve evlerimizde çok sık kullandığımız bir kimyasal bileşendir. Evlerde sıkça kullandığımız sabun ve deterjanların ve gider açıcıların ana malzemesi ise, kostiktir. Kostik ürününün, kimyasal ismi, “Sodyum Hidroksit” ve bulun formülü ise, NaOH olan asit bazlı bir bileşendir.

Kostik Ne İşe Yarar?

Kostik, su ile karıştırıldığı zaman ise, ortalama 5 dakika içerisinde çözünür. Suyun ısısını 50 santigrad dereceye çıkartarak, 15-20 dakika boyunca da sıcak kalmasını sağlar. Aynı zamanda tepkimeye girdiği maddeyi yakarak ve aşındırır. Kostik, genellikle temizlik malzemelerinin daha güçlü olmasını sağlamak için kullanılan yardımcı bir üründür. Bu ürün çok güçlü ve etkili olduğu için tüm kir ve lekelerin kısa süre içinde çıkmasını sağlar.

Kostik Nerelerde ve Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kostik daha çok sabun ve deterjan yapımında yaygın olarak kullanılan kimyasal ve güçlü bir bileşendir. Bunun yanında gider açıcılarının da ana malzemesidir. Özellikle de bu ürün su ile karıştırıldığı zaman en çok 5 dakika içinde çözünür. Aynı zamanda suyun sıcaklığını önemli ölçüde artırır ve suyun çok uzun bir süre sıcak kalmasını sağlar. Bu sayede tepkimeye girmiş olan ana maddeyi yakarak ayrıştırılmasını sağlar ve etkin bir temizlik yapılmasını sağlar. Kostik kullanım alanları başlıca;

Kostik özellikle de banyo, lavabo ve mutfak gideri açıcısı olarak kullanılıyor.

Kostik güçlü bir dezenfektan özelliği taşıdığı için kanalizasyonların arındırılmasında ve tıkalı gider borularının temizlenmesinde önemli bir rol oynar.

Kostik, sabun ve anti bakteriyel sabunların ana bileşenidir.

Madencilikte ve petrol rafinelerinde asit ünitelerinin temizlenmesi için kostik kullanılır.

Fırın ve boru içleri gibi ulaşılması zor ve çabuk paslanan yerlerin kolaylıkla temizlenebilmesi için kostik sodası kullanılır.

Aspirin ve antiseptik ilaçların üretimi için kostik sodası tercih edilir.

Saf su üretiminde ve su arıtıma işlemlerinde daha çok kostik sodası kullanılır.

Kağıt hamuru, ipek kumaşı, boya kimyasalı ve patlayıcı maddelerin üretiminde de kostik maddesi kullanılır.

Kostik Nasıl Kullanılır?

Kostik hemen hemen her markette satılan bir bileşendir. Bu nedenle günümüzde herkes tarafından kolaylıkla ulaşılarak kullanılabilir.

Kostik, kaynamış suyun içine eklenerek kullanılabilir. Kostik, kaynar su ile birleştiği zaman tepkimeye girmesi sonucu bileşenlerine ayrılır. Kostik, değdiği maddeler ya da deriler için çok tehlikelidir. Bu nedenle kostik kullanmadan önce kesinlikle lastik bir koruyucu eldiven ve maske takmanız gerekir. Hatta kostiğin çok sık kullanılması gereken zamanlarda mutlaka bir tesisat uzmanına danışılması gerekir.

Kostik, yanlış bir şekilde kullanılırsa sağlık açısından geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkarabilir. Kostik, özellikle de güçlü temizlik gerektiren pek çok alanda kullanılır ve temizliği kolaylaştırır. Kostik, güçlü bileşenleri sayesinde pek çok zorlu alanın anında temizlenmesini sağlar. Gider açmak için kullandığınızda da maske ve eldiven kullanmanız gerekir.