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Kosovalı çocuklara Türkçe kitap

#EBA#Kosova#Arberie Nagavci
Kosovalı çocuklara Türkçe kitap

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldi.

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Toplantıda Kosova’da Türkçe eğitimi gören öğrenciler için hazırlanan Türkçe kitaplar, ülkede Türk öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin mesleki ve hizmet içi eğitimleri, mesleki ve yaygın eğitim konusunda iş birliği; Türkçenin Kosova’da, Arnavutçanın da Türkiye’de seçmeli ders olarak karşılıklı öğretilmesi konuları ele alındı.

Kosova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Özer, salgın sürecinde eğitim alanında oluşan zorlukların önüne geçebilmek için ülkeler arasında iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığına işaret etti.

Özer, Türkiye’nin bu dönemde eğitimin dijitalleşmesi ve mesleki eğitim kurumlarında yapılan üretimler hususunda kayda değer kazanımlar elde ettiğini ve bu konuda Kosova ile iş birliğine sıcak baktıklarını belirtti.

“2019 yılı itibarıyla yurt dışı kullanımına açılan EBA platformumuz, dileyen tüm öğrencilerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Öğretmenlerin de kullanımına açılmıştır” diyen Özer, Kosova’da yaşayan Türk toplumunun en iyi şekilde eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

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Bakan Özer, olumlu yönde devam eden eğitim ilişkilerinin öngörülen amaçlara daha sağlam ve emin adımlarla ulaşılabilmesi için Kosova’da hâlihazırda mevcut Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının etkisiz kılınması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Biliyoruz ki bulunduğu her coğrafyada menfur amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim gibi kutsal ve değerli bir alanı istismar etmekten çekinmeyen bu örgüt, uygun ortamı bulduğu her an Kosova’ya da zarar vermekten geri durmayacaktır.”

Kosovalı Bakanlar Nagavci ve Damka da Bakan Özer’e teşekkür ederek iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri götüreceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Görüşmeye Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan da katıldı.

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#EBA#Kosova#Arberie Nagavci