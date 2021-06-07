Koruncuk yurtları yeni öğrenciler alıyor

Koruncuk Vakfı, okumak isteyen ama sosyo-ekonomik olarak eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının, kesintisiz eğitimlerine devam edebilmeleri için İstanbul Bolluca ve İzmir Urladaki Koruncukköylerde bakım ve barınma ihtiyacını karşılıyor, sosyo-kültürel gelişimlerine destek veriyor. kız çocuklara ortaokuldan üniversiteye kadar bakım ve barınma imkanı sunan Koruncuk Vakfı, üniversite eğitimleri de dahil olmak üzere meslek sahibi bireyler olana kadar onları desteklemeye devam ediyor.

Öğrenci sayısı kontenjanla sınırlı tutulan Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtlarına, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru kabul ediliyor. https://koruncuk.org/page/koruncukkoyler linkinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor ve başvuru yapılabiliyor.