Kornea nakli nedir, kimlere yapılır? Kornea nakli ameliyatı nasıl yapılır, kaç saat sürer?

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Kornea, gözün ışığa odaklanmasını sağlayan önemli bir katmandır. Korneanın hastalanması ya da zarar görmesi durumunda kornea nakli gerekebilir.

Kornea Nakli Nedir?

Kornea grefti ismi ile de bilinen kornea nakli, zarar gören ya da hastalıklı korneanın, bağışlanan kornea dokusu (greft) ile değiştirildiği cerrahi bir işlemdir. Keratoplasti ise, kornea ameliyatı demektir.

Kornea nakli, tam kat bir kornea dokusu ile gerçekleştirilebileceği gibi korneanın sadece üst katmanı ya da alt katmanının nakli ile de kolaylıkla yapılabilir. Korneanın saydam olmasını sağlayan en önemli özelliklerden biri de damarsız oluşudur.

Dokuda damar olmaması ise, doku nakillerinde çok önemli bir avantaj sağlar. Çünkü doku reddine neden olan hücrelerin yabancı bir dokuya ulaşması, doku damarsız olduğundan dolayı mümkün olmaz.

Kornea Nakli Kimlere Yapılır?

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Kornea nakli şu problemleri yaşayan kişilere yapılır;

Kornea yaralanması ya da enfeksiyonu nedeni ile yara izi oluşması durumunda,

Bir enfeksiyon nedeni ile korneal ülserler ya da yaralar meydana gelmesi halinde,

Korneanızı şişkin bir duruma getiren tıbbi bir durum (keratokonus) yaşanması sonucunda

Korneanın bulutlanması, incelmesi, bulutlanması ya da şişmesi durumunda,

Fuchs distrofisi gibi kalıtsal göz hastalıklarının ortaya çıkması halinde,

Erken göz ameliyatlarından kaynaklanan durumlarda kornea nakli gerekebilir.

Kornea Nakli Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kornea grefti ya da kornea nakli, zarar gören ya da hastalıklı korneanın, bağışlanan kornea dokusu (greft) ile değiştirilmesi ile gerçekleştirilen bir cerrahi bir operasyondur.

Kornea nakli, tam kat kornea dokusunun nakli şeklinde yapılabileceği gibi aynı zamanda korneanın sadece üst katmanı ya da alt katmanının nakli ile de yapılabilir. Kornea nakli şu şekilde yapılabilir;

Lokal ya da genel anestezi yapılarak göz ve çevresi dezenfekte edilerek steril bir örtü ile örtülür.

Ardından da korneanın merkezi işaretlenir.

Yuvarlak bıçaklı vakumlu bir alet (trepan) ile kornea merkezinde 7-7.5 mm çapında dairesel tam kat bir kesi yapılır. Daha sonra korneanın merkezi çıkarılır.

Verici kornea da dairesel bir bıçağı olan vakumlu başka bir aletle (punch), alıcı yatağa uygun bir şekilde hazırlanır.

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Verici kornea, alıcı yatağa farklı dikiş teknikleri kullanarak (16 adet tek dikiş, devamlı çift dikiş, devamlı dikiş ile birlikte 16 adet tek dikiş gibi dikiş teknikleri) ile dikilir.

Göze antibiyotikli ilaç uygulanarak cerrahi işlem sonlandırılır.

Kornea Nakli Kaç Saat Sürer?

Kornea nakli ameliyatının süresi yaklaşık olarak 30-40 dk sürer. Aynı anda yapılacak başka işlemler varsa ameliyat süresi de uzayabilir.

Kornea Ameliyatı Sonrası

Kornea nakil ameliyatı, bir ameliyat mikroskobu ile, steril şartlarda gerçekleştirilir. Kornea dokusu dışında ameliyatta kullanılacak olan ekipman ve teknolojiler yapılan nakil tekniğine göre de bazı farklılıklar gösterir.

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Tam kat kornea nakillerinde bulanık ya da hasarlı olan kornea dokusu çıkartıldıktan sonra, donör kornea dokusu ise göze dikişlerle sabitlenir. Bu dikişler, yara iyileştikten sonra ameliyattan 6 ay sonra tek tek alınması gerekir. Ameliyattan hemen sonra eskisine göre, daha iyi bir görüşe sahip olunur. En iyi görme ise, 6 ay – 1 sene sonra, astigmat oluşan dikişlerin alınarak buna uygun bir gözlük ya da kontakt lens verilmesi ile elde edilir. Bazı dikişler, gözün durumuna bağlı olarak kalıcı da olabilir.